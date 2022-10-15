Maden ocağı patlamasında can kaybı 41’e yükseldi

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlama sonunda hayatının kaybeden madencilerin sayısı 41’e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TSİ 15:00’te yaptığı açıklama hayatını kaybedenlerin sayısının 41’e çıktığını duyurdu.

Erdoğan, yürütülen soruşturmalar sonucunda patlamanın sorumlularının bulunacağını söyledi.

Amasra’da incelemelerde bulunduktan sonra basına konuşan Erdoğan, “Amasra bizim en ileri imkanlara sahip ocak olmasına rağmen, birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil, biz kader planına inanmış insanlarız. Bunun ne dünü, ne bugünü, ne yarını… Hiçbir zaman ne yapmayacaktır? Olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu Amasra’da: İnsanların can güvenliğini sağlamak, devletin görevidir

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, “Bu insanların can güvenliğini sağlamak, sosyal devlet dediğimiz devletin görevidir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra’da patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu. Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerine baş sağlığı diledi.

Bir cenaze törenine katıldıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, “Hayatını kaybeden maden şehitlerimizin sayısı 41 oldu. Yahu arkadaşlar, gerçekten öfke doluyum. Gerçekten üzgünüm. Yahu biz 21. yüzyıldayız arkadaşlar, 21. yüzyılda…

Bir yılbaşı gecesini, maden işçilerinin çalışma koşullarını öğrenmek için, görmek için yerin yüzlerce metre altında maden işçileriyle geçirdim. Alın teri döküyor bu insanlar. Bu insanların can güvenliğini sağlamak, sosyal devlet dediğimiz devletin görevidir. Ya 21. yüzyılda Soma’yı unutmadık, Ermenek’i unutmadık” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 41 işçinin hayatını kaybettiğine işaret ederek, “Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına? Yahu neden bu maden kazaları sadece Türkiye’de oluyor? Ya dünyanın başka bir ülkesinde maden çıkarılmıyor mu? Orada niye insanlar ölmüyor? Bizden daha fazla kömür çıkarıyorlar. ‘Önlem alacağız.’ diyorlar.

Ya arkadaşlar, siz 20 yıldır neredesiniz? Nerede önlem alacaksınız? Bu ailelere kim hesap verecek? Hayat Türkiye’de bu kadar ucuz mu arkadaşlar ya? Emin olun, üzülüyorum ya. Yazıktır, günahtır ya” ifadelerini kullandı.

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