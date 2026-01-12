Murat Ağırel: Kendi katilimle görüştüm!

Murat Ağırel: Emniyet bana ‘Taşın’ dedi

Son dönemde ölüm tehditleri alan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı ve Onlar TV programcısı Murat Ağırel, konuyla ilgili konuştu.

Ağırel, Onlar TV’deki programda şu açıklamalarda bulundu:

“Öldürülmem için benimle ilgili ihale düzenlenmiş. ‘Mahsun Kuruçay’ isimli bir adam, benim ölüm ihalemi almış.”

“Kendi katilimle telefonda görüştüm. İzmir’deki birkaç dosyasının silinmesi karşılığında beni öldürecekmiş.”

“Daha vahimi Emniyet bana, ‘Maltepe’de yaşadığınız yerde güvenliğiniz yok. Buradan taşının’ dedi.”

“Evimin önünde video çektiler. Beni öldürecek adamla konuştum. Evimin adresini verdiler. Kızıma gelen kaçıncı tehdit bu. Takım taraftarları anonim hesaplar ile saldırıyorlar.”

“Bundan sonra ailecek bir araya geldik, zar zor ev aldık. Daha yeni taşındım, adresimi bildirmedim.”

“Bununla ilgili iki dangalak, biri kendisine ‘eski gazeteci’ diyor. Beni arayıp ‘Bu evi nasıl aldın?’ diye soruyor.”

“Nasıl arkadaş ya? Bizim tüm verilerimizin ortaya saçılması bu kadar kolay mı arkadaş ya?””

Murat Ağırel’den kan donduran açıklamalar – Video