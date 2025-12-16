Murat Ağırel: Üç büyükleri uyardım

Gazeteci Murat Ağırel, dijital yayın platformu GAİN Medya’nın kısa süre içinde el değiştirmesine ve yeni sahiplik yapısına ilişkin iddiaları köşesine taşımıştı. Ağırel’in aktardığına göre GAİN Medya, 2024 yılı içerisinde önce RAMS Grup’tan Berkin Kaya’ya, ardından Anahat Holding’e devredildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN MEDYA başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon yapıldı. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, tüm kuruluşlara TMSF kayyım olarak atandı.

GAİN Medya’nın, 2023 yılında RAMS Grup tarafından satın alındığı kamuoyuna açıklanmıştı. GAİN’in kurucusu Gözde Akpınar, Nisan 2023’te yaptığı paylaşımda, şirket hisselerinin tamamının RAMS Türkiye tarafından devralınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Murat Ağırel, kitabı üzerinde çalıştığı sırada edindiği bilgilere göre, RAMS Grup’un 29 Kasım 2024 tarihinde GAİN Medya’yı Berkin Kaya’ya sattığını yazdı. Ağırel, GAİN Medya’nın sermayesinin ise 1 milyar TL olduğunu belirtti.

GAİN Medya bu kez Anahat Holding’e devredildi

Ağırel’in aktardığına göre, Berkin Kaya ile yaptığı görüşmenin ardından GAİN Medya kısa süre sonra bir kez daha el değiştirdi. Bu kez alıcı, Anahat Holding oldu.

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Anahat Medya AŞ, 12 Aralık 2024 tarihinde Selahattin Aydın tarafından kuruldu. Şirket, 21 Şubat 2025 tarihinde GAİN Medya’yı satın aldı.

Anahat Holding ve bağlantılar araştırıldı

Murat Ağırel, Anahat Holding ve Selahattin Aydın hakkında yaptığı araştırmada farklı isim ve şirket bağlantılarına ulaştığını yazdı. Buna göre İngiltere merkezli Anahat Holding isimli bir şirket bulunuyor. Bu şirketin önceki isminin ASKAY International olduğu, CEO’sunun ise Aziz Saka olduğu bilgisine yer verildi.

Ağırel, şirketler arasındaki bağlantılar incelendiğinde, Paradise Belgeleri’ne yansıyan Ahmet Salih Kayahan isminin ve İstanbul Tekstilkent’te bir adresin öne çıktığını aktardı.

Selahattin Aydın: “Yasadışı bahisle bağım yok”

Yazıda yer alan bilgilere göre Murat Ağırel, konuyla ilgili olarak Selahattin Aydın’a ulaştı. Aydın, GAİN Medya’yı satın aldıklarını doğruladı. Berkin Kaya ile İngiltere’de, Kaya’ya ait bir restoranda tanıştıklarını aktaran Aydın, Aziz Saka ile daha önce birlikte çalıştıklarını ancak bu süreçte dolandırıldığını ve konunun yargıya taşındığını ifade etti.

Selahattin Aydın, yasadışı bahisle herhangi bir bağının olmadığını, Berkin Kaya’nın bu yönde bir bağlantısı olup olmadığını ise bilmediğini söyledi.

“Dijital medya sermaye yapıları incelenmeli” çağrısı

Murat Ağırel yazısında yetkililere de çağrıda bulundu. Ağırel, yasadışı bahis baronlarının film yapım şirketleri ve medya alanına yöneldiğine dair sektörde yüksek sesle dile getirilen iddialar olduğunu belirtti.

Ağırel, “vizyona giren filmlerin bilet satış rakamlarına ilişkin tartışmaların bulunduğunu”, ayrıca “dijital medya platformları ve televizyon kanallarının sermaye yapıları ile sahiplik ilişkilerinin detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini” vurguladı.

Murat Ağırel son yayınında, ” Sektördeki herkes Mars Bahis’in Gain Medya’ya ait olduğunu bilir. – O dönem Berkin Kaya’yı aradığımda “gelip seni evden aldıracağım” dedi. – Gain’le ilgili Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray herkesi uyardım” dedi.