İstanbul’da kritik 24 saat!

İstanbul beyaza bürünmeye başladı

Ukrayna üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte İzmir ve çevresi ile Akdeniz sahilleri dışındaki hemen hemen tüm kentlerde bu yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Bu kentlerde yaşayan vatandaşların kuvvetli kar yağışı, fırtına, su baskınları ve çığ tehlikelerine karşı dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin uyarılarının ardından megakentte beklenen kar yağışı bazı ilçelerde etkisini göstermeye başladı. Kentte sıcaklıkların düşmesiyle Avrupa Yakası’nda Silivri ve Çatalca’nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Silivri’nin Akören Mahallesi’nde etkili olan kar nedeniyle araçların üstü ve binaların çatıları beyaza büründü.

Kentin farklı ilçelerinde başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde de kendisini gösterdi. Pendik Aydos Ormanı, Beykoz Kavacık, Çekmeköy ve Çamlıca Tepesi’nde kar yağışı erken saatlerde başladı. Kar yağışıyla beraber belirli noktalarda beyaz örtü oluşurken yer yer rüzgar da etkili oluyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den ‘kritik 24 saat’ uyarısı

İstanbul’da aralıklı olarak devam eden kar yağışı, bazı noktalarda şiddetini artırırken, bazı yerlerde hafif şekilde sürüyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den canlı yayında ‘kritik 24 saat’ uyarısı geldi

“Akşama doğru kentin hemen hemen tüm bölgelerinde kar yağışı bekliyoruz.

Sahil kesimlerinde 1-2 santim kar yüksekliği olabilir ama iç kesimlerde 5 santimi geçebilir.

İstanbul‘da kritik 24 saate girdik. Kar yağışının başlangıcındayız. İşiniz yoksa hiç dışarı çıkmayın.”

İstanbul özlediği kara kavuştu – Video