Boğulmuş Kasaba: Villa Epecuén

Villa Epecuén’de ne oldu? Tatil cenneti neden battı? Bir felaketin hikayesi – ve aslında çoktan silinmiş bir yerin yeniden dirilişi.

Yıpranmış kalıntılar, artık ziyaret edilmeyen eski mezarların üzerindeki haçlar ve tuzla kaplanmış ağaç kütükleri:

Villa Epecuén, bugünlerde ziyaretçi kabul eden bir yer değil. Patikalar artık neredeyse tanınmaz halde, birçok yerde yarı çürümüş nesneler, eski küvetler veya uzun süredir ölü olan sakinlerin arabaları var.

Villa Epecuén’i ziyaret eden herkes, ülkenin her yerinden tatilcilerin buraya geldiğine inanamıyor.

Çünkü Arjantin‘in Buenos Aires eyaletindeki küçük kasaba bir zamanlar gerçek bir turizm merkeziydi.

102 yıl önce 1921’de Lago Epecuén’de yeni bir tatil cenneti yaratıldı ve zaman içinde 200’den fazla otel hizmet vermeye başladı.

Termal sularıyla da ünlü bölgede hem deniz hem termal tatil, ziyaretçilerin burayı popüler yapmasına yetti.

Bir zamanlar İsrail’deki Ölü Deniz’den sonra dünyanın en yüksek tuz içeriğine sahip su kütlesi olan Lago Epecuén kaplıca tatili için vazgeçilmez bir yer haline geldi.

Hatta uzak yerlere daha iyi ulaşılsın diye bir demiryolu hattı bile yapıldı.

Villa Epecuén: Felaket 80’lerde Geldi

Nörodermatit veya sedef hastalığı gibi hastalıklara şifa olduğuna inanılan sularda yüzmek için binlerce kişi her yıl Villa Epecuén’e akın etti.

Kasabanın yaklaşık 1.500 sakininin çoğunun turizm sektöründe çalışıyor olması şaşırtıcı değil. Ancak bölgede bir sorun vardı: nihayetinde felakete yol açan öngörülemeyen iklim.

Bazı yıllarda, örneğin 1930’larda neredeyse hiç yağmur yağmazken, diğer yıllarda şiddetli yağışlar görülüyordu.

1985 yılı özellikle yağmurluydu. Haftalarca her zamankinden daha fazla yağış düştü. Nihayet 10 Kasım 1985’te baraj artık su kütlelerini tutamadı.

Barajın patlamasının ardından göl çevresi ve Villa Epecuén sular altında kaldı. Bazı bölgelerde su seviyesi 10 metreyi aşarken tüm yerel sakinler evlerini ve geçim kaynaklarını kaybetti.

Eski tatil cenneti sulara gömüldü. Ancak neredeyse 30 yıl sonra beklenmedik bir değişiklik oldu.

Villa Epecuén’in “ikinci hayatı”

Bölgede son 20 yıldır kuraklık dönemi yaşandığı için gölün su seviyesi önemli ölçüde düştü. Öyle ki, batık köyün kalıntıları yeniden gün yüzüne çıktı ve hatta birkaç yıldır halka açık durumda.

Aslında, turistler gelmeye, gerçek dışı dünyada yürümeye ve hepsinden önemlisi fotoğraf çekmeye devam ediyor.

Burada insanların yaşadığı gerçeği, birçok ev, kilise ve okuldan açıkça anlaşılıyor. Ama bir zamanlar bir tatilci cenneti olduğuna kimse inanamıyor.

Bunun için çok fazla hayal gücüne veya Villa Epecuén’in özel tarihi hakkında doğru arka plan bilgisine ihtiyacınız var.

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