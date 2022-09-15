Beyaz kumlu plajları ve turkuaz mavisi denizleri var, el değmemiş bir doğa sunuyorlar veya heyecan verici metropollerin hemen önünde bulunuyorlar – ancak bu dokuz ada halka kapalı. / Yasaklı Adalar: Bu 9 Adaya Kimse Giremez!

Dış dünya, radyoaktif atık depolama tesisi veya virüs araştırma alanı ile temas kurmak istemeyen izole bir insan: Farklı nedenlerle bu dokuz adaya girmek yasak.

Yasaklı Adalar Listesi: 1. Ni’ihau, Hawaii

Hawaii’ye ait olan 180 kilometrekarelik Ni’ihau adasında, yaklaşık 200 sakin, toplayıcılık ve avcılık yaparak geçimini sağlıyor. Erişime yalnızca adalılar tarafından açıkça davet edilen kişilere izin veriliyor. Diğer herkes için Ni’ihau “yasaklı adalar” arasındadır.

Tek istisna: 1990’ların başından beri, turistler Ni’ihau’da birkaç bin avroya mal olan bir av turu rezervasyonu yapabilmekte. Aksi takdirde Sahil Güvenlik, meraklı ziyaretçileri kesinlikle uzak tutuyor.

2. Kuzey Sentinel Adası, Andaman Adaları

Sadece iki yıl önce, Sentineleliler yine manşetlere çıktı: Hint Okyanusu’ndaki herhangi bir medeniyetten uzakta yaşayan kabileyi kendi dinine döndürmek isteyen genç bir ABD‘li turist oklarla vuruldu ve öldü.

Cesedi muhtemelen asla bulunamayacak, çünkü Hintli yetkililer bu gibi olaylar nedeniyle adaya girmeyi yasakladı.

3. Queimada Grande, Brezilya / Yasaklı Adalar

Bu ada ölümcül! Sebep: Sao Paolo metropolünün dışındaki ağaçlık adada metrekare başına en az bir mızrak başlı engerek (Bothrops insularis) var. Engerek ailesinin bir üyesi olan bu ölümcül yılanlar bir zamanlar onu evi olarak gören tüm ada insan nüfusunu uzaklaştırdı. Yetkililer bu nedenle “dünyanın en ölümcül adasına” erişimi yasakladı.

4. Plum Adası, New York

Şap hastalığı ve sığır vebası, bir zamanlar sadece yedi kilometrekare büyüklüğündeki New York açıklarındaki adada araştırılmıştı. Hem hayvanlar hem de insanlar için tehlikeli olabilecek canlı patojenler, hayvan salgınları ve hastalıkları araştırmaları için yüksek güvenlikli merkezde saklandığından, adaya sadece yetkili araştırmacılar girebiliyor.

5. North Brother Adası, New York

Hudson Nehri’ndeki 5,3 kilometrelik ada, bir zamanlar çiçek hastalığı veya tifodan muzdarip kasaba halkı için bir karantina istasyonu olarak hizmet veriyordu. 1950’lerde bir uyuşturucu rehabilitasyon tesisi barındırıyordu. Bugün adaya giriş yasak.

6. Riems, Almanya

Robert Koch’un öğrencisi Friedrich Loeffler, 1910’da Greifswald’ın (Mecklenburg-Batı Pomeranya) Boddeninsel’inde dünyanın ilk virüs araştırma enstitüsünü kurdu. Naziler daha sonra adadaki biyolojik silahları geçici olarak araştırdıktan sonra, Friedrich Löffler Enstitüsü’nden bilim adamları hala Riems’in tehlikeli salgınlarını araştırıyorlar. Bu nedenle, ada kesinlikle halktan yalıtılmıştır.

7. Farallon Adaları, Amerika Birleşik Devletleri

Engebeli volkanik adalar, Kaliforniya’da San Francisco kıyılarında uzanır ve üzerlerinde görünmez bir tehlike pusuda bekler: 1946 ve 1970 yılları arasında Farrallon Adaları çevresine radyoaktif atık döküldüğü için, bu adalar kirlenmiş olarak kabul edilir ve “yasaklı adalar” arasında sınıflandırılır. Yaklaşık 50.000 konteyner ve kontamine atık içeren çelik bidonlar deniz dibinde yatıyor – uzmanlara göre bunları kaldırıp başka bir yere atmak çok tehlikeli. Deniz ve insanlar için tehlikenin ne kadar yüksek olduğunu kimse tam olarak bilmiyor.

Yasaklı Adalar Listesi: 8. Gruinard Adası, İskoçya

Adaya İskoç anakarasından on dakika içinde tekne ile ulaşılabilir. 2. Dünya Savaşı sırasında adada şarbon olarak da bilinen şarbon bakterisi ile koyunlar üzerinde deneyler yapıldığı için artık ziyaret etmek çok tehlikeli.

9. Poveglia, İtalya

“Yasaklı adalar” listesinin sonuncusu Venedik Lagünü’nde bulunuyor. Orada bulunan psikiyatri kliniğinde bir doktor hasta insanlar üzerinde deneyler yaptığı için lanetli olarak kabul edilir. Yaklaşık 50 yıldır ıssız ve üzerindeki binalar çok harap olduğu için kimsenin girmesine izin verilmiyor.

Maldivler’de Korkulan Olmadı: Muhteşem Adalarda İzole Tatil

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

