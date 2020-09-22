Maldivler’de Korkulan Olmadı: Muhteşem Adalarda İzole Tatil

Birçok Karayip ve Akdeniz ülkesi gibi ekonomisi büyük ölçüde turizme bağlı olan Maldivler, aldığı sıkı tedbirlerin ardından 15 Temmuz’da turizmi yeniden başlatma kararı almıştı. Aradan geçen 2 aydan fazla süre sonrasında ülkede korkulan olmadı.

Maldivler’de turizm, yıllık GSYİH’nin üçte birini temsil ediyor. 15 Temmuz’da ada ülkesi, kendisini dünyaya açık ilan eden ilk Asya destinasyonu oldu; O zamandan beri sürekli olarak yeniden açılan tatil köyleri (60’ı rezervasyon almaya başladı ve 60’ı tatiller için zamanında açılacak) ve ziyaretçi akınına uğradı.

Göz Atın: Maldivler Turları

Temmuz ayının son iki haftasında vaka sayısı çok artmadı. Ülke 15 Temmuz-31 Aralık döneminde turist sayısının 500 bini geçmesini planlıyor.

Peki Maldivler turizm yeniden başlatırken neyi farklı yaptı? Artan test sayıları başta olmak üzere sürece katkıda bulunan birçok faktör var.

Ülkeyi ziyaret eden turistlerden son 72 saatte yapılmış koronavirüs testi talep eden Maldivler’de tatil köyleri de misafirleri kaldıkları süre boyunca en az iki kez test etmek için ekipmana büyük para harcıyor.

İnsanları karantinaya kapatmak yerine, bu ekstra şeffaf yöntemler, çok uzak bir bölgeye seyahatle ilgili endişeleri yatıştırdı. Maldivler’in girişimi yeterince başarılı oldu.

Maldivler’in bu başarısında aslında en büyük pay tatil köyleri ve lüks otellerin her birinin izole bir adacık üzerinde kurulu olması. Özellikle başkent Male’deki fakir Asya ülkelerinden gelen işçilerle turistler karşı karşıya getirilmiyor. Her biri küçük bir adaya kurulan tatil köylerinde de sosyal mesafe, hijyen, çalışanlarla en az temas gibi sıkı önlemlerle turistler bu cennet adalarda izole bir şekilde tatillerini yapıyor.

Maldivler Turizm Bakanlığı’nın aldığı tedbirler çerçevesinde turistler rezervasyon yaptırdıkları adanın haricinde başka bir adaya geçemiyordu. Geçtiğimiz haftalarda ise bu yasak, sıkı tedbirler alınarak kaldırıldı.

15 Ekim’e kadar Başkent Male dışındaki tüm oteller ve tatil köyleri açılmış olacak.

Maldivler Açık Oteller Listesi Şöyle;