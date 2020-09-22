Maldivler’de Korkulan Olmadı: Muhteşem Adalarda İzole Tatil
Koronavirüs salgını sürecinde aldığı karantina önlemlerinin ardından turizme açılan ilk Asya ülkesi olan Maldivler'de korkulan olmadı ve turizm sezonu muhteşem bir şekilde devam ediyor.
Birçok Karayip ve Akdeniz ülkesi gibi ekonomisi büyük ölçüde turizme bağlı olan Maldivler, aldığı sıkı tedbirlerin ardından 15 Temmuz’da turizmi yeniden başlatma kararı almıştı. Aradan geçen 2 aydan fazla süre sonrasında ülkede korkulan olmadı.
Maldivler’de turizm, yıllık GSYİH’nin üçte birini temsil ediyor. 15 Temmuz’da ada ülkesi, kendisini dünyaya açık ilan eden ilk Asya destinasyonu oldu; O zamandan beri sürekli olarak yeniden açılan tatil köyleri (60’ı rezervasyon almaya başladı ve 60’ı tatiller için zamanında açılacak) ve ziyaretçi akınına uğradı.
Temmuz ayının son iki haftasında vaka sayısı çok artmadı. Ülke 15 Temmuz-31 Aralık döneminde turist sayısının 500 bini geçmesini planlıyor.
Peki Maldivler turizm yeniden başlatırken neyi farklı yaptı? Artan test sayıları başta olmak üzere sürece katkıda bulunan birçok faktör var.
Ülkeyi ziyaret eden turistlerden son 72 saatte yapılmış koronavirüs testi talep eden Maldivler’de tatil köyleri de misafirleri kaldıkları süre boyunca en az iki kez test etmek için ekipmana büyük para harcıyor.
İnsanları karantinaya kapatmak yerine, bu ekstra şeffaf yöntemler, çok uzak bir bölgeye seyahatle ilgili endişeleri yatıştırdı. Maldivler’in girişimi yeterince başarılı oldu.
Maldivler’in bu başarısında aslında en büyük pay tatil köyleri ve lüks otellerin her birinin izole bir adacık üzerinde kurulu olması. Özellikle başkent Male’deki fakir Asya ülkelerinden gelen işçilerle turistler karşı karşıya getirilmiyor. Her biri küçük bir adaya kurulan tatil köylerinde de sosyal mesafe, hijyen, çalışanlarla en az temas gibi sıkı önlemlerle turistler bu cennet adalarda izole bir şekilde tatillerini yapıyor.
Maldivler Turizm Bakanlığı’nın aldığı tedbirler çerçevesinde turistler rezervasyon yaptırdıkları adanın haricinde başka bir adaya geçemiyordu. Geçtiğimiz haftalarda ise bu yasak, sıkı tedbirler alınarak kaldırıldı.
15 Ekim’e kadar Başkent Male dışındaki tüm oteller ve tatil köyleri açılmış olacak.
Maldivler Açık Oteller Listesi Şöyle;
- Constance Halaveli
- Banyan Tree Vabbinfaru
- Angsana Ihuru
- Angsana Velavaru
- Taj Exotica Maldives Resort & Spa
- Grand Park Kodhipparu Maldives
- Waldorf Astoria
- Furaveri Island Resort & Spa
- Fihalhohi Island Resort
- Noku Maldives
- Cocoon Maldives
- You & Me by Cocoon Maldives
- Lily Beach Resort & Spa
- Amilla Fushi Maldives Resort and Residences
- Cheval Blanc Randheli
- ROBINSON Club Noonu
- Centara Hotels & Resorts
- Vakkaru Maldives
- Emerald Maldives Resort & Spa
- Centara Grand Island Resort & Spa
- Kandima Maldives
- Hideaway Beach Resort & Spa Maldives
- Gili Lankanfushi Maldives
- Kagi Maldives Spa Island
- Ekim ayından itibaren
- The Westin Maldives Miriandhoo Resort
- ROBINSON Club Maldives
- Outrigger Konotta Maldives
- Rihiveli The Dream
- The St. Regis Maldives
- Kurumba Maldives
- Velassaru Maldives
- Kuramathi Maldives
- Kandolhu Maldives
- Dhigali Maldives
- Faarufushi Maldives
- Seaside Finolhu
- Fushifaru Maldives
- Heritance Aarah
- Adaaran Prestige Vadoo
- Adaaran Prestige water villas
- Adaaran Prestige Ocean Villas
- Adaaran Select Meedhuparu
- Adaaran Select Huduranfushi
- Adaaran Club Rannalhi