İstanbul’da sivrisineklere dikkat: ‘Alerjik bireyler için riskli’

İstanbul’da sivrisinekler tehlikeli olamaya başladı

İstanbul‘da, sivrisinek ısırığı sonrası oluşan şişlik, yara ve kaşıntı nedeniyle hastanelere başvurular çoğaldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Esenyurt Devlet Hastanesi’ne gelen hastalar, vücutlarında şişme ve dayanılmayacak derecede kaşıntı olduğunu belirtiyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, sivrisinek ısırığı ve neden olduğu alerjiyle başvuran hasta sayısında artış olduğunu belirterek, son zamanlarda bazı sivrisinek cinslerinin de değişmeye başladığını söyledi.

‘Saldırgan sivrisinekler Deriyi yırtacak düzeyde kaşındırıyorlar’

Saldırgan bir tür olan ve en çok görülen sivrisinek cinsinin ‘Aedes’ olduğunu belirten Kutlubay, “Bu sineklerin özelliği ısırdıkları yerde, kabarcık meydana getirebiliyorlar. Kaşıntı oluyor, özellikle çocuklarda böyle reaksiyonlar meydana geliyor. Yaralar ve şişmeler oluşuyor. Basit bir kaşımayla rahatlayamıyorlar, deriyi yırtacak düzeyde kaşıma ihtiyacı hissediyorlar” dedi.

Zekai Kutlubay ‘Sivrisineklerin öldürme riski ve ihtimali var’

Zekai Kutlubay, sivrisineklerin özellikle alerjisi ve astımı olan kişileri ısırdığı zaman, vücutlarının farklı yerlerinde de reaksiyonların ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Yaygın egzama tarzında döküntüler gerçekleşebildiğini belirten Kutlubay, “Bizim en çok korktuğumuz ise ‘anafilaktik’ dediğimiz bir reaksiyon var. Alerjik bireylerin, sivrisinek tükürüğüne karşı alerjisi varsa bilinç kaybı da oluşuyor. Sivrisinek öldürmesi teorik olarak var. Kişi alerjikse öldürme ihtimali var” şeklinde konuştu.

‘Sivrisinekler Obez kişileri daha çok tercih ediyor’

Alerjisi olan kişilerin dikkatli olması uyarısında bulunan Prof. Doç. Dr. Kutlubay “Özellikle obez kişileri tercih ediyorlar çünkü, onlar daha çok karbondioksit çıkarıyorlar. Sivrisineklerin karbondioksite karşı bir alıcıları var. Belli kan grubundaki kişileri tercih ediyorlar. Kan grubu ‘0’ olanları daha çok tercih ediyorlar. Parlak giyinenleri, açık tenli insanları, renkli gözlü insanları ısırdığını biliyoruz” şeklinde konuştu.

Kutlubay, sivrisinek ısırıklarına karşı korunmak için ise alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı:

“Mümkün olduğu kadar uzun kollu giysiler giyeceğiz, sivrisinek kovucu kullanacağız, lavanta yağı vücuda sürülebilir, pencerelere sineklik takılabilir. Mümkün olduğu kadar su birikintilerini ortadan kaldırmak gerek. Buna rağmen ısırırsa kolonya sürebilirler, kaşıntı giderici haplar kullanılabilir.”

‘Sivrisinekler için zamanında ilaçlama yapılması lazım’

Prof. Doç. Dr. Kutlubay, ilaçların sineklere direnç kazandırabileceğini belirterek, “Zamanında ilaçlama yapmak lazım. Aslında larva döneminde ilaçlamakta fayda var. Sivrisinek alerjisi mevcut ilaçlara karşı direnç geliştirdiğine dair bilgilerimiz de mevcut.

O nedenle yerel yönetimlerin zamanında ve uygun dozlarda bu sinekleri ilaçlaması gerekiyor ki, işe yarasın” dedi.

İstanbul’da ‘Aedes’ türü sivrisineklerde artış var. Zika virüsü bulaştıran ‘Aedes’ türü sivrisineklerle mücadelede ilaçlamanın yeterli olmadığı belirtilirken, ilaçlamanın uzun vadeli başarılı olan bir yöntem olmadığı farklı yöntemlerin bir arada kullanılması gerektiği belirtildi ve bataklıkların kurutulması sivrisinek larvalarını yiyen balıklar gibi çözüm yollarının devreye sokulması gerektiği aktarıldı.

Peki, AEDES sivrisinek ısırığı belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

AEDES SİVRİSİNEĞİ NEDİR?

Aedes aegypti, sarı humma sivrisineği, dang humması, chikungunya, Zika humması, Mayaro ve sarı humma virüsleri ve diğer hastalıkları yayan bir sivrisinektir. Bu sivrisinekler özellikle gündüzleri ısırmaktadır. Bulaşma 2500 metreye kadar olan yerleşim birimlerinde gözlenebilir.

AEDES SİVRİSİNEK ISIRIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

3 farklı sivrisinek türü bulunur. Anofel, kuleks ve aedes türü sivrisinekler insanlarda meydana gelen sivrisinek ısırıklarından sorumlu türlerdir. Bu sivrisinek türleri genellikle yaşam döngülerini tamamlayabilmek adına su çevresindeki bölgelerde yaşarlar. Sivrisineklerin sadece dişileri kan emer ve bu sayede yumurta üretimini gerçekleştirebilirler.

Aedesi en belirgin özelliği soktuğu kişilerde kaşınma sonrası yaralar oluştuğudur.

AEDES SİVRİSİNEK ISIRIĞI NASIL GEÇER?

Diğer sivrisineklerde olduğu gibi Aedes ısırığı için de benzer şeyler yapılır:

Kaşıma arzusuna karşı direnerek enfeksiyonun yayılmasını engellemek

Kabarcıkları tahriş etmeden su ve sabun ile nazikçe yıkamak

Şişliği ve ağrıyı hafifletmek adına ısırık bölgesine soğuk uygulama yapmak

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