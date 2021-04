BluTV nisan ayı film/dizi takvimi

Günümüzde dijital platformlara ilgi bir hayli arttı. Dijital platform denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan BluTV, her ay olduğu gibi nisan ayında da üyelerini buluşturacağı film ve dizilerin listesini açıkladı.

BluTV nedir?

BluTV 2015 yılında yayıl hayatına başlayan bir medya sağlayıcısıdır. Film, dizi gibi içerikleri kesintisiz olarak izlemek isteyenler BluTV ‘ye üye olarak binlerce içeriğe ulaşabiliyor.

BluTV, 2021 Nisan takvimi

BluTV, üyelerini nisan ayı içerisinde birbirinden kaliteli yapımlarla buluşturacak. Yıla yeni dizisi Bonkis’i izleyicilere sunarak başlayan BluTV, Doğu ve Yeşilçam gibi yapımlarını da önümüzdeki günlerde izleyicilere sunmaya hazırlanıyor. Çağan Irmak’ın yönettiği; Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci’nin başrollerini üstlendiği Yeşilçam isimli dizisini 22 Nisan‘da izleyiciyle buluşturacak. Heyecanla beklenen dizi; 1960’lı yılların Türkiye’sinin gölgesinde altın çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam Sineması’ndaki bir yapımcının ayakta kalma hikâyesini ekrana taşıyacak. Yeşilçam dizisinin oyuncu kadrosunda Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş da yer alıyor.

BluTV, nisan ayında The Handmaid’s Tale dizisinin merakla beklenen dördüncü sezon bölümlerini de yayımlayacak. Dördüncü sezon, 28 Nisan’da Amerika’da yayınlandıktan hemen sonra 29 Nisan‘da sadece BluTV’de izlenebilecek. Ayrıca, otuzlu yaşlarından önce milyoner olan dört adamın gerçek hikayesini anlatan Norveç yapımı Exit dizisinin ikinci sezonu da yine nisan ayında BluTV’de izleyiciyle buluşacak.

Nisan ayı dolu dolu

Nisan ayında ayrıca ödüllü filmler de BluTV’de sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek. 2010 yılında En İyi Film dahil olmak üzere birçok dalda Oscar kazanan Hurt Locker filminin yanı sıra felç geçiren bir editörün gerçek hayat hikâyesini anlatan Le Scaphandre et le Papillon ve insan hakları savunucusu bir avukatın adaletin yerini bulması için verdiği mücadeleyi merkezine alan Just Mercy de nisan ayı seçkisinde yer alacak. Başrolünde Brad Pitt‘in yer aldığı ve idolü olarak gördüğü Amerikalı haydutun çetesine katılan Robert Ford’un zamanla yaşadığı dönüşümü seyirciye sunan The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford da sevilen platformda izleyiciye sunulan yapımlar arasında yer alacak.

Long Shot, BluTV’de

Aynı zamanda, yönetmen koltuğunda Clint Eastwood‘un oturduğu, 1996 yılında yaşanan bir bombalama olayında bir güvenlik görevlisinin suçlanmasını anlatan Richard Jewell filminin yanı sıra, uyuşturucu baronu George Jun’un hayat hikâyesini konu alan, başrollerini Johnny Depp ve Penelope Cruz‘un paylaştığı Blow da nisan ayında yayınlanacak. Son olarak ise, Charlize Theron ve Seth Rogen‘ı bir araya getiren romantik komedi türündeki Long Shot, nisan ayında BluTV‘de yayınlanacak dikkat çekici yapımlar arasında yer alacak.

BluTV için tıklayınız