Televizyon kanallarında yayımlanan dizilerden, reklamlarla bölünen filmlerden sıkılanların son yıllardaki favorileri dijital kanallar. En çok tercih edilen kanalların başında ise BluTV geliyor. Peki, BluTV’ye nasıl üye olunur?

BluTV’yi telefondan, bilgisayardan, tabletten ya da akıllı televizyonlardan internet bağlantısıyla kolaylıkla izleyebilirsiniz. BluTV’de yer alan onlarca dizi, film içeriğine ulaşmak içinse siteye üye olmanız gerekiyor. BluTV’ye internet tarayıcısından ya da uygulama üzerinden üye olabilirsiniz.

İsim, soy isim ve mail adresi silgilerinizi girerek hızlıca siteye üye olabiliyorsunuz. BluTV’nin pek çok paketi buluyor. Ortalama yıllık üyelik için ayda 9,99 TL gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Söz konusu ücreti ödedikten sonra dizi ve filmlerin yanı sıra canlı olarak tv kanallarını da izleyebiliyorsunuz.

BluTV’ye üye olmak isteyenler kayıt aşaması kadar ücret ödeme yollarını da merak ediyor. Peki, BluTV’ye nasıl ödeme yapılır?

BluTV üyeliği ödeme seçenekleri nelerdir?

BluTV üyelik ücreti banka ya da kredi kartıyla yapabilirsiniz. Papara Card, Paycell Card, Passolig veya İninal Kart satın alıp bakiye yükleyerek BluTV üyeliği satın alabilirsiniz.Trendyol.com üzerinden 1, 3, 6 veya 12 aylık kupon kodu satın alabilirsiniz.Hepsiburada.com üzerinden Eft/Havale veya Banka/Kredi kartı ile 1, 3 veya 6 aylık kupon kodu satın alabilirsiniz. Oyunfor.com veya Perdigital.com üzerinden mobil ödeme veya Eft/Havale ile 1, 3 veya 6 aylık kupon kodu satın alabilirsiniz.

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