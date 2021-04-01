Son yıllarda pek çok kişi dijital platformlardan içerik izlemeyi tercih ediyor. Kaliteli yapımları kesintisiz olarak izlemek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri de BluTv… Peki, BluTv’ye nasıl üye olunur? BluTV üyeliği ne kadar?

BluTV nedir?

BluTV istediğiniz zaman, istediğiniz yerden, birbirinden farklı dizi, film ve canlı yayını reklamsız izlemenizi sağlayan, Doğan Holding çatısı altında kurulmuş bir dijital televizyondur.

BluTV üye ol! BluTV üyelik ücreti

BluTV’nin sunduğu onlarca içeriği aylık ücret ödeyerek takip edebilirsiniz. Üye olmak için BluTV web sitesi ya da uygulamasını giriş yapmanız ve ‘üye ol’ kısmını doldurmanız gerekiyor.

Telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı televizyonlardan kolaylıkla izleyebileceğiniz onlarca içerik için ayda 9,99 TL ödemeniz yeterli.

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