Trump ve Maduro arasında sürpriz telefon

Latin Amerika’da son aylarda artan askeri hareketlilik ve Washington’ın Karayipler’e savaş gemileriyle uçak gemisi göndermesi, bölgedeki tansiyonu hızla tırmandırırken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan sürpriz telefon görüşmesi yeni bir diplomatik başlık açtı. Maduro, yaklaşık on gün önce gerçekleşen bu görüşmeyi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “saygılı ve hatta sıcak” olarak nitelendirdi. Buna karşılık Trump’ın hafta sonunda doğruladığı görüşmeye dair ayrıntı vermemesi, iki başkentte de belirsizliğin sürmesine yol açtı.

Görüşmenin tonu tartışma yarattı

Maduro, ABD Başkanı ile yaptığı telefon konuşmasını, “Devlet Başkanı Donald Trump ile konuştum. Görüşmenin saygılı olduğunu ve hatta ‘cordial’ diyebileceğimi söyleyebilirim” sözleriyle aktardı. Venezuela lideri, bu temasın iki ülke arasında “devletten devlete, ülkeden ülkeye saygılı bir diyaloğa giden bir adım” olması halinde diplomasiye kapılarının açık olduğunu vurguladı.

Karayipler’deki askeri yığınak gerilimi büyüttü

ABD, ağustos ayından bu yana Karayipler’e savaş gemileri ve dünyanın en büyük uçak gemisini konuşlandırırken, en az 22 gemiye yönelik ölümcül operasyonlar düzenledi ve toplamda 83 kişinin öldüğünü açıkladı. Washington bu adımları “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle savunurken, Maduro bu operasyonların amacının kendi hükümetini devirmek ve Venezuela’nın geniş petrol rezervlerini hedef almak olduğunu belirtti.

Trump sessiz kaldı: İyi ya da kötü demem

Trump, Maduro ile yaptığı görüşmeyi pazar günü doğruladı ancak konuşmanın içeriğine dair hiçbir detay paylaşmadı. Basının, görüşmede “olası bir buluşma” ya da Maduro’nun görevden ayrılması hâlinde “af şartlarının” konuşulduğuna dair sorularına karşılık Trump, “İyi ya da kötü geçti demem. Bu sadece bir telefon görüşmesiydi” ifadeleriyle yanıt verdi.

Washington’dan ağır suçlamalar

ABD yönetimi, Maduro’yu 24 Kasım’da “terör örgütü” ilan ettiği ve “Cartel of the Suns” olarak tanımladığı yapının lideri olmakla suçluyor. Washington ayrıca Maduro’nun yakalanmasına yardımcı olacak bilgi karşılığında 50 milyon dolarlık ödül koydu.

