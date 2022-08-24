Arkansas eyaletinde meydana gelen olayda Randal Worcester’ı 3 polisin defalarca yumrukladığı ve birkaç kez kafasını beton zemine çarptığı görüntülerin yer aldığı Tiktok’ta yayınlanan ve ardından Pazar öğleden sonra Twitter’da paylaşılan video, 24 saatten kısa bir sürede 6 milyondan fazla izlendi.

34 saniyelik videoda, üç polis memuru, kaldırımın yakınında yerde yatan bir adamın üzerine çömelmiş olarak görülüyor. Bir memur, adamın üzerine uzanarak adamı tutuyor gibi görünürken, diğer iki memur, adamın başına, bacaklarına ve sırtına defalarca yumruk atıyor, tekmeliyor ve diz çöküyor. Bir noktada bir polis memuru adamın saçını tutar ve kafasını betona çarpar. Üç polis, video sırasında topluca adamın vücuduna en az 27 darbe indirdi.

Mulberry Belediye Başkanı Gary D. Baxter yaptığı açıklamada , videoda gördükleri karşısında “şok olduğunu ve midesinin bulandığını” söyledi.

ABD’de siyahi George Floyd, Amerikan polisleri tarafından acımasızca dövülmüş ve boğazına bastırılarak öldürülmüştü.

George Floyd dünyanın gündemine oturmuş ve ABD polisi epey tepki çekmişti.Floyd olayından sonra Amerika’daki polis şiddetinin devam etmesi tartışmalara yol açmaya başladı.

Randall Worcester’i darp eden 3 polis açığa alındı

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polisler açığa alındı.

Polisler görevden uzaklaştırılırken Arkansas Valisi Asa Hutchinson olayın araştırılacağını söyledi.

Crawford County Şerif Ofisi Pazar öğleden sonra videodaki memurlardan ikisinin kendi bölümlerinden milletvekilleri olduğunu doğruladı.

Crawford County Şerif James Damante, departmanın Facebook sayfasında “Arkansas Eyalet Polisinin soruşturmayı yürütmesini istedik ve olayda adı geçen polisleri soruşturmanın sonucuna kadar askıya aldık” dedi “Tüm çalışanlarımı eylemlerinden sorumlu tutuyorum ve bu konuda uygun önlemleri alacağım.”

Memurların kimlikleri kamuoyuna açıklanmadı.