Valencia, sel felaketinin ardından 31 milyar avro yardım talep ediyor

İspanya’nın Valencia bölgesinde 29 Ekim’de meydana gelen sel felaketi, 217 kişinin hayatını kaybetmesine ve büyük maddi zarara yol açtı. Valencia Özerk Yönetimi Başkanı Carlos Munoz, 50’den fazla ilçeyi etkileyen selin yarattığı ekonomik kayıpları telafi etmek ve bölgeyi yeniden inşa etmek amacıyla 136 maddelik bir eylem planı hazırladıklarını açıkladı. Bu plan kapsamında merkezi hükümetten 31 milyar 402 milyon avroluk yardım talep edildi.

Munoz, afetzedelerin gelir vergisi ikinci taksit ödemelerinin askıya alındığını ve felaketten etkilenen her aileye acilen 6 bin avroluk hibe desteği verileceğini belirtti. İlk ödemelerin hafta sonuna kadar başlaması planlanıyor.

Valencia’da büyük felaket

Sel felaketinin ardından Valencia’da 20 bin hektardan fazla tarım alanı zarar gördü, birçok ev, hastane, sanayi tesisi ve alışveriş merkezi hasar aldı. Ayrıca 100 binden fazla araç kullanılamaz hale geldi.

Bölgedeki krizle mücadele için Valencia yerel hükümeti ile İspanya merkezi hükümeti, birlikte hareket etmek amacıyla 5 ortak çalışma grubu oluşturma kararı aldı. İlk etapta altyapı çalışmaları için 2 milyar 600 milyon avroluk yatırım yapılması planlanıyor.

İspanyol şirketleri de Valencia’ya yardım için harekete geçti. BBVA, Santander ve La Caixa bankaları toplamda 12 milyon avroluk yardım yapacaklarını duyurdu.

Valencia ‘da yaşanan bu büyük felaketin yaralarının sarılması için hem yerel hem de ulusal düzeyde yoğun çabalar sürdürülüyor.



İspanya’nın Valencia bölgesindeki sel felaketinin ardından Kral Felipe VI ve Başbakan Pedro Sanchez, etkilenen Paiporta kasabasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında öfkeli kalabalık, hükümetin yetersiz müdahalesini protesto ederek çamur ve taşlar fırlattı.

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