Trump destekçisi Charlie Kirk, üniversitedeki etkinlikte vuruldu

ABD’nin Utah eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte, Donald Trump’ın yakın müttefiki olarak bilinen Turning Point USA CEO’su Charlie Kirk silahlı saldırıya uğradı. Utah Valley Üniversitesi kampüsünde gerçekleşen olayda Kirk’ün boynundan vurulduğu bildirildi. Üniversite polisi, saldırının ardından bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Charlie Kirk hedef alındı

Görgü tanıkları, soru-cevap sırasında silah sesinin duyulduğunu ve Kirk’ün boynunu tutarak yere savrulduğunu anlattı. Olay yerinden gelen görüntülerde, kalabalığın panikle barikatları aşarak kaçmaya çalıştığı görüldü. NBC News’e konuşan bir tanık, “Birdenbire yüksek sesli bir patlama oldu, Charlie’den kan aktığını gördüm” dedi.

Güvenlik tartışması

Etkinliğe girişte metal dedektör bulunmadığı, sadece Kirk’ün kendi ekibinin güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edilirken, FBI soruşturmaya dahil oldu. Üniversite kampüsü gün boyu kapalı kaldı.

Trump’tan mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “Charlie Kirk için dua edin. O harika bir insan” dedi. Cumhuriyetçi siyasetçiler de sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Charlie Kirk kimdir?

31 yaşındaki Kirk, 2012’de kurulan muhafazakâr gençlik hareketi Turning Point USA’nın kurucu ortağı ve CEO’su. Trump’ın en yakın destekçilerinden biri olarak bilinen Kirk, sık sık düzenlenen mitinglerde konuşmalar yapıyor. Geçmişte Trump tarafından “özel bir yetenek” ve “inanılmaz bir lider” olarak övülmüştü.

