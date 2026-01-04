Küba lideri Díaz-Canel’den Maduro için “ayağa kalkın” mesajı

Küba’nın başkenti Havana’da, ABD Büyükelçiliği’ne yakın bir noktada düzenlenen geniş katılımlı mitingde konuşan Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Washington yönetiminin Venezuela’ya yönelik hamlelerine sert sözlerle tepki gösterdi. Díaz-Canel, ABD’nin Caracas’a yönelik saldırılarını ve Nicolas Maduro’ya ilişkin süreci hedef alarak, Latin Amerika halklarını açık bir şekilde tavır almaya çağırdı.

Díaz-Canel: Uluslararası hukuka aykırı

Díaz-Canel, konuşmasında ABD’nin Caracas’a yönelik saldırılarını “terör eylemi” olarak tanımladı. Bu adımların yalnızca Venezuela’ya değil, tüm bölgeye yönelik bir tehdit oluşturduğunu savunan Küba lideri, söz konusu sürecin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu dile getirdi.

Amerika halklarına çağrı

Mitingde toplanan kalabalığa hitap eden Díaz-Canel, Latin Amerika ve Amerika kıtasındaki halkların bu sürece sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı. Küba lideri, Maduro’ya yönelik adımların yalnızca bir ülkeyi değil, tüm bölgenin egemenliğini hedef aldığını ifade etti.

