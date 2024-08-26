Adil Öksüz’ü kaçıran Cihat Yıldız yakalandı

FETÖ’cü Adil Öksüz’ün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra saklandığı evde yanında kalan ve kaçmasını sağlayan Cihat Yıldız’ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında bir araçtan şüphelendi. Bu sırada otomobilde bulunan 2 kişi koşarak kaçmaya çalıştı. Kısa sürede şüpheliler yakalanırken kaçan aracın sürücüsü de daha sonra yakalandı.

Adil Öksüz ile aynı evde kalıyordu

Zanlılardan birisinin FETÖ’nün kilit isimlerinden firari Adil Öksüz’ün yurt dışına kaçmasına yardım eden, kaçmadan önce onunla Üsküdar’da aynı evde kalan Cihat Yıldız olduğu belirlendi. 8 yıldır firari olan Cihat Yıldız, Öksüz’ü Üsküdar’daki evinden otogara bırakan isimdi.

Diğer 2 kişinin de FETÖ firarisi olduğu belirlendi.

Şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin adından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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