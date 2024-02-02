Dünyanın en büyük dönme dolabı Seul’de inşa ediliyor

Dubai’deki “Ain Dubai”, 2021 yılından bu yana 250 metre yüksekliğiyle dünyanın en büyük dönme dolabı rekorunu elinde tutuyor. Ancak açıldıktan birkaç ay sonra çark gizemli bir şekilde çalışmayı bıraktı ve o zamandan beri kapalı durumda.

Turizm Tatil Seyahat’in haberine göre Şimdi Seul’de 182 metre yüksekliğiyle dünyanın yeni en yüksek (işleyen) dönme dolabı olabilecek bir dönme dolap inşa edilecek.

1.400 kişilik alana sahip olacak; Bu, London Eye’ın kapasitesinin neredeyse iki katı kadar.

Dünyanın en büyük dönme dolabı Güney Kore’nin başkenti Seul’de inşa edilecek.

Hollandalı mimarlık firması UNStudio tarafından tasarlandı ve turistleri Seul’e çekmeyi ve şehir için bir dönüm noktası görevi görmeyi amaçlıyor.

Ancak cazibe merkezinin açılmasına daha birkaç yıl var.

Seul Twin Eye – dünyanın en büyük dönme dolabı

Hollandalı mimarlık firması UNStudio, dünyanın en büyük yeni dönme dolabı için bir vizyon önerisi oluşturdu.

Sangam Dünya Kupası Parkı’nın simgesel projesi Seul şehir yönetimi tarafından başlatıldı.

“Seul Twin Eye” adı verilen proje, Seul belediye başkanının vizyonunun bir parçası.

UNStudio’ya göre, “Bin Gün Batımlı Han Nehri” sloganı altında Seul halkı için kamusal alanlar olarak Han Nehri boyunca müthiş bir yer yaratmak istiyor.

Yapı 180 metre yüksekliğinde olacak ve her biri aynı anda 20 ila 25 kişiyi taşıyabilecek 64 kapsüle yer sağlayacak.

Toplamda 1.400’den fazla kişi, London Eye’ın kapasitesinin neredeyse iki katı olan Seul Twin Eye’a sığacak.

Konsept, kesişen iki halkaya sahip, telsiz bir dönme dolap olacağı yönünde.

Bir iç ve bir dış ray etrafında dönen yolcu gondolları bu halkalara bağlanacak.

Bu, yolcuların iki farklı yolculuk deneyimi yaşamasına olanak tanıyacak.

Sergi salonu, çeşitli perakende ve yeme-içme tesislerinin yer aldığı 40 metre yüksekliğinde yeni bir kültür kompleksi üzerine inşa edilecek.

Dünyanın en büyük dönme dolabı: Dubai gizemli bir şekilde kapandı

Altı yıllık inşaatın ardından 2021’de Dubai’de açılan Ain Dubai (Dubai’nin Gözü) 250 metre yüksekliğinde.

Dönme dolap, 48 kabinde 1.750 yolcuya kadar ağırlayabiliyordu. Dönme dolabın bir turu tamamlaması toplam 38 dakika sürüyor.

Ancak açıldıktan sadece birkaç ay sonra tesis çalışmayı bıraktı.

Kumun desteklerde ve göbekte sorunlara yol açtığı söyleniyor.

Başlangıçta dünyanın en büyük dönme dolabının yalnızca birkaç ay kapalı kalacağı açıklanmıştı ancak daha sonra yeniden açılması bir sonraki duyuruya kadar ertelendi ve yeni bir tarih henüz açıklanmadı.

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