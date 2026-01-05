Claudia Sheinbaum’dan Trump’a net mesaj

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump’ın Latin Amerika’ya yönelik askeri müdahale imaları sonrası açık bir duruş sergiledi. Sheinbaum, Meksika’nın ABD ile ilişkilerinde politikanın değişmeyeceğini belirterek, ülkesine yönelik herhangi bir askeri seçeneğin kesin biçimde reddedildiğini söyledi.

Claudia Sheinbaum: Egemenlikten taviz yok

Ulusal Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Sheinbaum, iki ülke arasındaki ilişkinin karşılıklı saygı ve işbirliği temelinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Güvenlik konusunun tek taraflı müdahalelerle çözülemeyeceğini vurgulayan Sheinbaum, ABD’nin de silah kaçakçılığı ve kendi topraklarındaki organize suçla mücadelede sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.

Venezuela mesajı: Barış ve halklardan yana tutum

Sheinbaum, Venezuela’daki gelişmelere ilişkin olarak Meksika’nın tarihsel dış politika çizgisini yineledi. Ülkesinin her zaman halklardan yana ve barışçıl çözümden yana olduğunu belirten Sheinbaum, ABD’nin askeri müdahalesine karşı çıkan ortak açıklamaların da bu tutumla örtüştüğünü söyledi.

Trump’tan “Kontrol bizde” çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamalarda Venezuela’da kontrolün ABD’de olduğunu savundu. Trump, ülkede kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci yürütüleceğini, seçimlerin ise daha sonra yapılacağını ifade etti. Ayrıca Venezuela yönetiminin işbirliği yapmaması halinde yeni askeri adımların gündeme gelebileceği mesajını verdi.

Bölgeye yönelik sert söylemler

Trump, açıklamalarında Meksika’yı uyuşturucu kartelleriyle ilişkilendirirken, Kolombiya için de sert ifadeler kullandı. Bu çıkışlar, Latin Amerika başkentlerinde tepkiyle karşılandı.

Venezuela’da geçici yönetim süreci

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirildi. Rodríguez, ABD’yi uluslararası hukuk çerçevesinde işbirliğine çağırarak, savaş değil diyalog vurgusu yaptı.

