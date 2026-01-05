Venezuela elektriksiz kaldı

Venezuela’da bir kriz daha!

ABD’nin düzenlediği askerî operasyon kapsamında Karakas’ın El Valle mahallesi ve başkentin bazı bölgelerinde meydana gelen bombardımanların ardından, kent genelinde yaklaşık 30 saat süren elektrik kesintisi yaşandı.

Elektriklerin kesilmesiyle birlikte mahalle sakinleri, zor koşullara karşı dayanışma içinde hareket etti.

Kesinti süresince ekmek almak ve cep telefonlarını şarj etmek için uzun kuyruklar oluşurken, halk arasında yardımlaşma ön plana çıktı. Ancak bazı vatandaşlar, fırsatçılık yapan esnafı da eleştirdi. İddialara göre bazı noktalarda dolar kuru 1000 bolivara kadar çıkarıldı.

Yetkililer, elektrik hizmetinin daha sonra yeniden sağlandığını açıkladı. Patlamaların ise bölgede yaşayanlarda psikolojik ve fiziksel etkilerin yanı sıra yapısal hasara yol açtığı bildirildi.