Serdal Adalı “kurtuluş reçetesi” dedi: Dikilitaş’ta rezidans planı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Dikilitaş tesislerinin “rezerv alan” ilan edilip rezidans projesine dönüştürülmesini kulübün mali yükünü azaltacak bir adım olarak tarif etti. Canan Coşkun’un özel haberinde yer alan bilgiler doğrultusunda süreçte hem imar planı değişikliği hem de kulüp içindeki itirazlar, sponsorluk bağlantıları ve daha önce yaşanan yönetim tartışmaları yeniden gündeme taşındı. Adalı, ihaleye girecek firmaların belirlendiğini söylerken, Dikilitaş’tan sonra bir projenin daha devreye alınacağını da açıkladı.

Dikilitaş “rezerv alan” ilan edilmişti, imar planı değişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın geçtiğimiz Ağustos ayında “rezerv alan” ilan ettiği Beşiktaş’ın Dikilitaş tesislerine ilişkin imar planları geçtiğimiz günlerde değiştirildi. Yeni plana göre alana 10 katlı, geniş oturumlu bir rezidans inşa edilecek.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, önceki gün yaptığı basın açıklamasında Kısa Dalga’nın kamuoyuna duyurduğu “rezerv alan” ilanı hakkında da konuştu. Adalı, bu işin prosedürünün bu olduğunu ifade ederek, alan için yapılacak ihaleye hangi firmaların gireceğinin de belirlendiğini söyledi.

Serdal Adalı: Dikilitaş Projesi, Beşiktaş’ın finansal açıdan kurtuluşunun reçetesi

Adalı’nın Dikilitaş tesisleriyle ilgili açıklaması şöyle:

“Kendi arazimizle ilgili rezerv alan kararı çıktı. Bu konu sosyal medyada başka yerlere çekildi. Bu işin prosedürü bu. İmar değişikliği çalışmaları yapılacak. İşler planladığımız gibi gidiyor. İhaleye girecek firmalar belirlendi. Dikilitaş Projesi, Beşiktaş’ın finansal açıdan kurtuluşunun reçetesi. İnşallah her şey bundan sonra da beklediğimiz gibi gider.

(…)

Dikilitaş Projesi ilk etapta Beşiktaş’ın mali yapısını düzeltmeye yarayacak. Yılda 50 milyon avro faiz ödüyoruz. Dikilitaş’ın ardından bir proje daha yapacağız. Rakipler transferleri forma satışı ya da yayın hakkıyla yapmıyor. Onlardan dört beş sene geride başladık bu işlere. Bu konuda da önlerine geçeceğiz. Dönemin şartları bunu gerektiriyor. Rakiplerle mücadele edecek seviyeye gelmek için gayrimenkul projeleri üretmeye devam edeceğiz. Önceliğimiz faizli borçlarımızı ödemek. Bu projeler futbol takımımıza iyi transferler yapmak için katkı sağlayacak.”

Camia içinden itiraz yükseldi: Hürser Tekinoktay’dan dava çağrısı

Serdal Adalı planlarını anlatırken, camianın içinden projeye yönelik itiraz sesleri de yükselmeye başladı. Beşiktaş altyapısından yetişen futbol antrenörü Hürser Tekinoktay, X hesabından yaptığı paylaşımla imar planı değişikliğine karşı dava açma çağrısında bulundu. Adalı’nın Dikilitaş’tan sonra yolda olduğunu işaret ettiği projenin içeriği ise henüz bilinmiyor.

Yönetimde “çökme” tartışması daha önce de gündeme gelmişti

Kısa Dalga’nın duyurduğu “rezerv alan” gelişmesi, siyah beyazlı kulübün yönetiminde daha önce de tartışmalara yol açmıştı. Kulübün bir önceki başkanı Hasan Arat, 12 Temmuz 2024 tarihli idari ve mali kurulda “Beşiktaş’ın malına çökmüşsünüz” diyerek sert bir çıkış yapmış, Dikilitaş tesislerinin komşuluğundaki Fulya tesisleriyle ilgili de “Romanı yazılır” ifadelerini kullanmıştı.

Tartışmalar bununla da sınırlı kalmadı. Hasan Arat’ın istifasının ardından geçici başkan olan Hüseyin Yücel de EKOL TV’de Candaş Tolga Işık’ın programında Serdal Adalı’nın karşısında bugün yaşananlara işaret etmişti. İki isim arasında, Hüseyin Yücel’in Akatlar Spor Kompleksi’nin yer aldığı araziye konut inşa etmek istemesi sebebiyle tartışma yaşanmıştı. Adalı’nın, “Yeşil alanı, spor alanını konuta dönüştebilir miyiz?” sorusunu yönelttiği Yücel’in ise “Direkt Cumhurbaşkanlığı kararıyla rezerv alan olarak ilan ediliyor. Rezerv alan ilan edilmesinin ardından bir sürü bir sürü işler…” dediği anlar kayıtlara yansımış, o sırada Adalı’nın Yücel’i susturmaya çalıştığı görüntüler kamuoyuna yansımıştı.

İmar değişikliğinin ardından yeni forma sponsoru: Karaarslan İnşaat

İmar değişikliğinden hemen sonra kulübün forma sponsoru Karaarslan İnşaat oldu. Karaarslan İnşaat’ın sahibi Vahit Karaarslan, özelleştirildikten sonra 26 yıl boyunca Koç Holding’in işlettiği Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın geçen yılki ihalesini 505 milyon dolara kazanmıştı. Marinanın işletmeciliğini 40 yıllığına kazanan Karaarslan, bu ihaleden çekilmiş, ihale ikinci sıradaki Koç Holding’e verilmişti.

Gazete Oksijen’den Esen Dolma, Karaarslan’ın kazandığı marina ihalesinin, 2016’dan bu yana kazandığı 15 ihalenin toplamının 4,5 katı olduğunu yazmıştı. Karaarslan’ın kazandığı ihalelerin büyük bölümünün özelleştirme kapsamına alınan kamu mallarıyla ilgili olduğu, Sümer Holding’in Antalya’nın Aksu ve Kepez ilçelerinde, Aydın’ın Didim ilçesinde, İzmir’in Çeşme ilçesinde ve Diyarbakır’ın Karapınar ilçesinde yer alan taşınmazlarının da bu listede bulunduğu aktarıldı.

Dodurga arazisi, Mansur Yavaş paylaşımı ve “enkaz projesi” çıkışı

Karaarslan’ın kazandığı bir diğer ihale de Ankara’daki Dodurga Mahallesi’nde Maliye Hazinesine kayıtlı 18 bin 197 metrekare büyüklüğündeki araziyle ilgiliydi. Karaarslan, bu ihaleyi 16 Ocak 2024’te 461 milyon TL’ye kazandı.

Geçtiğimiz yılın son günlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı’nın verdiği soruşturma izni de Dodurga Mahallesi ile ilgiliydi. Bakanlığın iddiası, buradaki bazı alanlarda imar planlarına ilişkin iptal kararlarının uygulanmadığı yönündeydi. Mansur Yavaş ise “Bir şehir nasıl katledilir” başlığıyla paylaşımlar yapmış, Dodurga Mahallesi’ne ilişkin şehir planına karşı açtıkları davayı kaybettiklerini açıklayarak planlanan projenin bir “enkaz projesi” olduğunu ve “ranta dayalı imar planlarının” Dodurga ile sınırlı olmadığını söylemişti.

Akçay TCDD tesisleri için 741 milyon TL teklifi

Forma sponsoru Vahit Karaarslan’ın ismi, marinadan vazgeçmesinin ardından Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan ve 2021’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla özelleştirme programına alınan Akçay’daki TCDD’ye ait Eğitim ve Dinlenme Tesisleri için 741 milyon TL teklif vermesiyle de gündeme gelmişti.

Beşiktaş’ın yatırımcı olduğu fon: Re-Pie ile imzalanan sözleşme

Siyah beyazlı kulübün bir önceki başkanı Hasan Arat’ın Aralık 2023’te başlayıp Kasım 2024’te istifasıyla sonlanan dönemde Re-Pie isimli şirketle bir fon sözleşmesi imzaladığı anlaşıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu verilerine göre, Beşiktaş Futbol Yatırımları şirketinin de yatırımcı olduğu “Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Beşiktaş Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”nun süresi 10 yıl.

Fonun satış başlangıç tarihi 22 Ağustos 2024 olarak görülürken, fon sözleşmesine göre siyah beyazlı kulüp mevcut projelerine değer katacak, finans, oyun, spor, moda, sağlık ve dijital medya gibi sektörlerdeki şirketlere yatırım yapacak. Fonun sadece kârlı şirketlere değil, mali yapısını güçlendirmesi gereken ancak büyüme potansiyeli olan anonim ve limited şirketlere ortak olmayı hedeflediği de sözleşmede yer aldı.

Beşiktaş Dijital Çözümler A.Ş. ve BJK SuperApp

Söz konusu fon, 9 Eylül 2024’te Beşiktaş Dijital Çözümler A.Ş. isimli şirketi kurdu. Re-Pie Portföry Yönetimi A.Ş. 10’uncu Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kurucu olduğu şirketin sermayesi 1 milyon TL olarak belirtildi. Beşiktaş Dijital Çözümler isimli şirketin geliştirdiği BJK SuperApp adlı mobil uygulamada Beşiktaş haberleriyle birlikte Beşiktaş markalı ürünlerin ve biletlerin satıldığı, canlı skor takibi yapılabildiği aktarıldı.

Re-Pie ismi Boğaziçi sürecinde de gündeme geldi

Re-Pie isimli şirketin ismi, Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyım rektörle yönetilmeye başlamasıyla da yeniden duyuldu. Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin, 2021 yılında Re-Pie Portföy Yönetimi şirketiyle girişimcilere yatırım sermayesi sağlanması amacıyla fon oluşturmak için anlaşma yaptığı belirtildi.

Re-Pie’nin önce Koda Bilişim isimli şirketi satın aldığı, bu şirketin de geçtiğimiz aylarda üniversitenin arşiv dijitalleştirmeyle ilgili ihalesini 6,2 milyona kazandığı bilgisi paylaşıldı. Re-Pie Portföy Yönetimi şirketinin kurucularından Emre Çamlıbel’in de Melih Bulu’nun kurucu rektör olduğu İstinye Üniversitesi’nde öğretim üyesi olduğu aktarıldı.

Doğan Burda satın alımı ve Vole platformu

2015 yılında kurulan Re-Pie Portföy Yönetimi’nin Doğan Holding bünyesindeki Doğan Burda Dergi Grubu’nu satın aldığı, 59 dergi, 21 web sitesi, 20 adet tablet ve mobil uygulamaya sahip olduğu belirtildi. Şirketin gayrimenkul, girişim sermayesi, menkul kıymetler ve emeklilik gibi alanlarda çok sayıda fonu bulunduğu; girişim sermayesi tarafında özellikle teknoloji odaklı şirketlere yatırım yaptığı bilgisi aktarıldı.

YouTube’da GittiGidiyor’un kurucularından Zafer Tolga Kabataş’ın girişimi olan spor içerik platformu Vole’un da Re-Pie Vole Girişim Sermayesi Fonu’yla kurulduğu bilgisi yer aldı.

Gayrimenkul fonları, soylulaştırma projeleri ve siyasi bağlantı iddiaları

Re-Pie’nin en popüler gayrimenkul fonlarının çoğunlukla soylulaştırma projeleriyle ilgili olduğu aktarıldı. Sulukule’de villalar, Tarlabaşı projesi ve İzmir’de Kemeraltı ve çevresinin yenileme alanı ilan edilmesinin ardından kurulan Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. gibi örnekler, şirketin fonladığı yatırımlar arasında sıralandı.

Re-Pie Portföy Yönetimi’nin ortaklarının, 2014’teki yerel seçimde İzmir’de AKP’nin adayı olan Binali Yıldırım’ın projelerini hazırlayan ekip olduğu bilgisi de metinde yer aldı. Hayat İzmir projesinin 1414 projeyi kapsadığı, bu programı hazırlayan ekipte bulunan Caner Bingöl ile Mehmet Ali Ergin’in Re-Pie’nin bugünkü yöneticileri arasında olduğu belirtildi. Bingöl ve Ergin’in 2017 yılında dönemin AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un danışmanları olduğu iddia edilmişti.

Dikilitaş, kulübün mali ve idari geleceği açısından kritik eşik

Beşiktaş yönetimi, borç yükünden kurtulmak için rotayı gayrimenkul projelerine çevirirken; bu süreçteki paydaşların geçmişi ve bağlantıları da camiada tartışılmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar açısından Dikilitaş, yalnızca rezidans projesi olarak değil, kulübün mali ve idari geleceğinin nasıl şekilleneceği bakımından da kritik bir eşik olarak öne çıkıyor.

