Almanya Aşı Konusunda İyimser: “Kesinlikle Olacak”

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, önümüzdeki aylarda ancak en kötü gelecek yıl bunun gerçekleşmesini umduğunu ifade ederek “Muhtemelen insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde aşıya sahip olacağız” dedi. Almanya aşı açıklaması ile ilgili gelişmeler;

Tüm dünyada aşı çalışmaları devam ederken iyimser bir açıklama daha Almanya’dan geldi. ZDF’ye konuşan Almanya Sağlık Bakanı Spahn, “Önümüzdeki aylarda ya da kesinlikle gelecek yıl içinde bir aşı olabileceği konusunda iyimserim. Kesin bir zaman veremem. İnsanların ne sıklıkla aşı olması gerektiği veya bağışıklığın ne kadar kalıcı olacağını söylemek de henüz mümkün değil. Ancak söyleyebileceğimiz tek şey, hepimizin birlikte çalışması sayesinde – araştırmacılar, bilim insanları, halk – muhtemelen insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde aşıya sahip olacağız” dedi.

Enstitü İyimser Açıklamayı Sitesinden Kaldırmıştı

Robert Koch Enstitüsü, dün bir açıklama yayınlamış ve sonbahara kadar koronavirüs aşısının hazır olacağını duyurmuştu. Ancak enstitü belgenin yanlışlıkla gönderildiğini ve web sitesinden kaldırdığını duyurdu. Enstitü sözcüsü, şu anda enstitünün web sitesinden kaldırılan belgenin, ajans tarafından üzerinde çalışılan güncel olmayan bir versiyonu olduğunu söyledi.

Bakan Spahn’ın açıklamaları ise bu gelişmenin arkasından geldi.

Almanya Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek ise daha önce herhangi bir aşının önümüzdeki yılın ortasından önce yaygın olarak bulunma olasılığının düşük olduğunu söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın iki aydan kısa süren insan testlerinden sonra bir COVID-19 aşısına düzenleyici onay veren ilk ülke olduğunu duyurdu.

Spahn, “Sputnik V” olarak adlandırılan bu aşı konusundaki şüphelerini, henüz diğer aşılarda olduğu gibi geniş testler olmadığını ve bu konuda nispeten az veri olduğunu söyleyerek tekrarladı.