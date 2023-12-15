İsrail, Hamas’a karşı yeni savaş yöntemi kullanıyor

7 Ekim tarihinden bu yana İsrail ordusu ile Hamas arasındaki çatışmalar sürüyor. Gazze’de ölen sivil sayısı 20 bine yaklaştı. İsrail’in yeni bir savaş taktiği kullanmayı planladığı ileri sürüldü.

Bir rehinenin cesedi teslim alındı

İsrail ordusu, İsrail’den Gazze Şeridi’ne kaçırılan başka bir rehinenin cesedini bulduğunu açıkladı. Ordu, Cuma sabahı yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki Elia Toledano’nun cansız bedeninin İsrail’e iade edildiğini ve orada teşhis edildiğini söyledi.

İsrail’den yeni savaş planı

İsraill önemli bir kaynağın iddiasına göre; İsrail ordusu şu anda Gazze Şeridi’nin altındaki tünellerde Hamaslıları öldürmek için patlayıcı kullanıyor. İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari Perşembe akşamı, “Teröristleri öldürmek için kullanacağımız yeni savaş yöntemlerimiz var” dedi. İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari Perşembe akşamı, “Teröristleri öldürmek için kullanacağımız yeni savaş yöntemlerimiz var” dedi.

Gazze Şeridi’nin altında, İsrail’e göre Hamas’tan çok sayıda teröristin saklandığı ve aynı zamanda İsraillileri rehin tuttuğu kilometrelerce uzanan bir tünel ağı var. İsrail’in havadan atabileceği bombalara karşı koymak için bazı tüneller yerin onlarca metre altına uzanıyor. Tünellerin içinde İsrailli askerlere karşı hazırlanmış onlarca bubi tuzağının bulunduğu ifade ediliyor.

Türkiye yardımın artırılmasını istiyor

ABD Başkanlık Ofisi’ne göre ABD Başkanı Joe Biden ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Şeridi’ndeki insani yardımın artırılması konusunda mutabakata vardı. Beyaz Saray’a göre iki devlet başkanı, Gazze Şeridi’ne yapılan insani yardımın artırılması çabalarının yanı sıra sivil halkın korunması ve Filistinliler için siyasi bir çerçeveye duyulan ihtiyacı da görüştü.

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ABD: Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nin ortak hükümete ihtiyacı var

ABD’ye göre Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nin ortak bir hükümet altına getirilecek. ABD Başkanı Joe Biden’ın güvenlik danışmanı Jake Sullivan, İsrail’in Channel 12 kanalına, bunu başarmak için Filistin hükümetinin “dönüştürülmesi ve yeniden canlandırılması” gerektiğini söyledi. Özerk Otorite olarak da bilinen hükümet şu anda Batı Şeria’yı kontrol ederken, Hamas Gazze Şeridi’ni yönetiyor.

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