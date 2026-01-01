İsviçre’de yılbaşı gecesi facia: Kayak merkezinde patlama

Avrupa’nın popüler kış turizm merkezlerinden biri olan Crans-Montana’da yılbaşı gecesi yaşanan patlama faciaya dönüştü. İsviçre polisi, bir barda meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının ise hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

İsviçre’de yılbaşı kutlamaları kana bulandı

Patlamanın, yerel saatle 01.30 sıralarında Le Constellation isimli barda meydana geldiği bildirildi. Yılbaşı kutlamalarının sürdüğü sırada yaşanan olayda, barın içinde 100’den fazla kişinin bulunduğu belirtildi.

Polis: Ölü ve yaralılar var

Valais Kantonu polisi sözcüsü Gaetan Lathion, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, “Bir patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralı var ve hayatını kaybedenler bulunuyor” açıklamasında bulundu. Yetkililer, can kaybına ilişkin net bir sayı vermedi.

Hastaneler yaralılarla doldu

İsviçre hava ambulansı ve kurtarma servisinde görevli bir doktor, yerel basına yaptığı açıklamada hastanelerin yanık vakalarıyla dolduğunu söyledi. Yaralıların bir kısmının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Yangın sonrası geniş çaplı müdahale

Patlamanın ardından çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Olay yerine ambulanslar ve helikopterler sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri artırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binanın alevler içinde kaldığı görüldü.

Nedeni henüz netleşmedi

Yerel medya, patlamanın havai fişekler nedeniyle çıkmış olabileceğini öne sürse de, polis olayın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Aileler için destek hattı kuruldu

Yetkililer, olaydan etkilenenlerin yakınları için bir yardım ve bilgilendirme hattı oluşturulduğunu duyurdu.

