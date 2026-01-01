Çin vatandaşlarına turistik vize muafiyeti geliyor

Türkiye’nin çeşitli ülkelerle imzaladığı milletlerarası anlaşmalar ve yeni cumhurbaşkanı kararları, Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararlar arasında, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarını ilgilendiren turistik vize muafiyeti düzenlemesi de yer aldı.

Çin vatandaşlarına 90 güne kadar vizesiz seyahat

Resmi Gazete’nin 5. mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Çin Halk Cumhuriyeti’nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları, Türkiye’ye yapacakları turistik seyahatlerde ve transit geçişlerde vizeden muaf tutulacak. Düzenleme kapsamında, her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz kalış hakkı tanınacak. Uygulama, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

KKTC ile fiber optik altyapı protokolü onaylandı

Yayımlanan kararlar kapsamında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında fiber optik altyapının geliştirilmesini amaçlayan işbirliği protokolü de onaylandı. Protokol ile fiber optik kablolar üzerinden sunulan hizmetlerin hanelere ve işletmelere ulaştırılması, dijital altyapının güçlendirilmesi ve haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Hong Kong ile yatırımların korunmasına yönelik anlaşma

Türkiye ile Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanmasına dair karar da Resmi Gazete’de yer aldı. Anlaşmanın, taraflar arasındaki yatırımların teşvik edilmesi ve korunmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Deniz biyolojik çeşitliliği için uluslararası adım

Ayrıca Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında, ulusal yetki alanı dışındaki bölgelerde deniz biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımına ilişkin anlaşmanın onaylanmasına karar verildi. Düzenleme ile deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

