İsrail, Gazze’de 37 uluslararası yardım kuruluşunun lisansını iptal ediyor

Gazze’de devam eden insani krizin gölgesinde alınan yeni bir kararla İsrail, aralarında sağlık ve insani yardım alanında faaliyet gösteren büyük uluslararası kuruluşların da bulunduğu 37 yardım örgütünün lisansını iptal etmeye hazırlanıyor. Kararın, yardım faaliyetlerinin geleceği ve bölgedeki sivil halk üzerindeki etkileri nedeniyle uluslararası kamuoyunda ciddi yankı uyandırması bekleniyor.

İsrail’in lisans iptalinin gerekçesi ne?

İsrail makamları, söz konusu kararın gerekçesi olarak yardım kuruluşlarının personel bilgilerini “eksiksiz ve doğrulanabilir şekilde” paylaşmamasını gösterdi. İsrail Diaspora İşleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, düzenlemenin “terör örgütlerinin insani yardım yapıları içine sızmasını engellemek” amacı taşıdığı savunuldu. Bakanlık, güvenlik ve şeffaflık kriterlerini karşılamayan kuruluşların faaliyet izninin askıya alınacağını bildirdi.

60 gün süre tanındı

Karar kapsamında, lisansı iptal edilecek kuruluşlardan 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere 60 gün içinde Gazze ve Batı Şeria’daki tüm faaliyetlerini sonlandırmaları istendi. İsrail tarafı, bu süre içinde gerekli koşulları yerine getirmeyen kuruluşların bölgede çalışamayacağını vurguladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar da listede

Lisansı askıya alınacak kuruluşlar arasında Sınır Tanımayan Doktorlar’ın da bulunduğu bildirildi. İsrail makamları, örgütün bazı çalışanlarıyla ilgili iddialar öne sürerken, kuruluş ise bu suçlamaları reddederek askeri faaliyetlerle ilişkili kişilerin bilinçli şekilde istihdam edilmesinin söz konusu olamayacağını açıkladı.

Uluslararası tepkiler artıyor

Karar, İngiltere, Kanada, Fransa, Japonya ve İskandinav ülkelerinin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin dışişleri bakanlarının, İsrail’e yardım kuruluşlarının “sürekli ve öngörülebilir” şekilde çalışmasına izin verilmesi çağrısı yaptığı bir dönemde geldi. Söz konusu ülkeler, Gazze’deki insani durumun giderek ağırlaştığına dikkat çekmişti.

Gazze’de insani krizin derinleşmesi endişesi

Uluslararası yardım ağları, İsrail’in bu adımının Gazze’de zaten ağır olan insani krizi daha da derinleştirebileceği uyarısında bulunuyor. Daha önce 100’ü aşkın yardım kuruluşu, İsrail’i yardımı bir baskı aracı olarak kullanmakla suçlamış ve bölgeye insani yardım girişinin önündeki engellerin kaldırılmasını talep etmişti.

