Joe Biden’dan “İran füzelerini vurun” talimatı

ABD Başkanı Joe Biden’ın, İran‘ın İsrail’e yönelik füze saldırılarıyla ilgili son durumu Beyaz Saray’daki Durum Odası’ndan anlık olarak takip ettiği ve Amerikan ordusuna “İsrail’in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail’i hedef alan füzeleri vurması talimatı” verdiği bildirildi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail ile İran arasında artan gerilimi yakından izliyor.

Açıklamaya göre Biden ile Harris, Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek İran’ın İsrail’e yönelik son füze saldırılarıyla ilgili gelişmeleri anlık olarak takip ediyor.

Açıklamada, “Başkan Biden, ABD ordusuna, İsrail’in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail’i hedef alan füzeleri vurması için talimat verdi.” ifadesine yer verildi.

Donald Trump’tan Joe Biden yönetimine İran tepkisi

ABD eski Başkanı Donald Trump, mevcut ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i ülkeyi kaosa sürüklemekle suçladı. Biden ve Harris’in uluslararası tehditlerle, özellikle de İran’dan gelen tehlikelerle ilgili gelişmelerden habersiz olduğunu belirten Trump, yönetimin ülkeyi ‘sahipsiz’ bıraktığını ifade etti. Trump açıklamasında, ” Dünya yanıyor ve kontrol tamamen kaybedilmiş durumda. Ülkeyi yöneten kimse yok. Başkan Joe Biden’ın olmadığı bir yönetim var ve sürekli bağış toplamakla meşgul olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris tamamen kayıp. Kimse işin başında değil ve Biden mı yoksa Kamala mı daha kafası karışık, belli değil. İkisi de ne olduğunu bilmiyor” dedi. Trump, kendi başkanlık döneminde İran’ın tamamen kontrol altında olduğunu belirterek, “Ben başkanken, İran tamamen kontrol altındaydı. Nakit sıkıntısı içindeydiler, tamamen kuşatılmış durumdaydılar ve bir anlaşma yapmak için çaresizdiler. Kamala onlara Amerikan parasıyla yardım etti ve o zamandan beri her yere terör ihraç ediyorlar ve Orta Doğu’yu paramparça ediyorlar” ifadelerini kullandı.

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