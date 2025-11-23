Venezuela’dan ABD’ye sert tepki

Venezuela ile ABD arasında haftalardır artan gerilim yeni açıklamalarla daha da tırmandı. Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD’nin Karayipler’de yürüttüğü askeri faaliyetleri “tarihin en yıkıcı imparatorluğunun gücünü dayatma girişimi” olarak nitelendirirken, ülkesinin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini vurguladı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro da ABD’nin kendisini “diktatör” gibi göstermeye çalıştığını söyleyerek sert tepki gösterdi.

Venezuela’dan ABD’ye yönelik açıklama

Devlet televizyonu VTV’ye konuşan Savunma Bakanı Lopez, ABD’yi “insanlık tarihinin en yıkıcı imparatorluklarından biri” olarak tanımladı.

Lopez, “ABD emperyalizmi bizi bombardıman uçaklarıyla, füze donanımlı savaş gemileriyle ve Karayip’te nükleer tahrikli denizaltılarla tehdit etmeye çalışıyor. Biz hiçbir imparatorluğun kölesi değiliz. Ulus olarak başı dik şekilde karşılık veriyoruz.” dedi.

Trinidad ve Tobago’daki tatbikata tepki

ABD’nin bölgedeki askeri tatbikatlarını da eleştiren Lopez, hiçbir dış konuşlandırmanın Venezuela’nın bağımsızlığına zarar veremeyeceğini söyleyerek, “Özgürlüğümüzü kimse elimizden alamaz.” ifadelerini kullandı.

Maduro: Diktatörlük söylemi bayatladı

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Miraflores Sarayı’ndaki bir film galasında ABD’yi uluslararası medya üzerinden algı operasyonu yapmakla suçladı.

Maduro, “ABD, Venezuela’da bir rejim ya da diktatör olduğunu söylemeye çalışıyor. Bunu tekrar edip duruyorlar; artık tamamen bayatlamış bir söylem.” dedi.

Karayiplerde askeri hareketlilik artıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kartellerine karşı daha agresif askeri operasyon talimatı verilmesinin ardından, ABD son aylarda bölgeye savaş gemileri ve nükleer denizaltılar göndermişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela’da “rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduklarını” açıklamış, buna karşılık Maduro 4,5 milyon milisi seferber ettiklerini duyurmuştu.

ABD’nin Venezuela açıklarındaki tekneleri “uyuşturucu kaçakçılığı” gerekçesiyle hedef alması, uluslararası hukuk açısından da yoğun tartışma yaratmıştı.

