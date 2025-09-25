Zelenski: Savaş bittiğinde seçimlere girmeye hazırım

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, savaş sonrası dönemde siyasi geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD merkezli Axios sitesine verdiği röportajda Zelenski, savaş sona erdiğinde yeniden aday olmayabileceğini belirtti.

Zelenski: Amacım savaşı bitirmek

Zelenski, “Ruslarla savaşı bitirirsek, evet, seçimlere girmemeye hazırım çünkü hedefim seçim değil. Zor bir dönemde ülkemle olmak, ülkeme yardım etmek istedim. Amacım savaşı bitirmek” ifadelerini kullandı. Zelenski ayrıca, ateşkes sağlanması halinde parlamentoya seçimlerin organize edilmesi çağrısında bulunacağını açıkladı.

Halkın güveni sürüyor

2024’te yapılması planlanan başkanlık seçimleri, 2022’de başlayan Rusya işgali sonrası ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle ertelenmişti. Moskova, bu nedenle Zelenski’nin meşruiyetini sık sık sorguluyor. Ancak savaşın üçüncü yılını aşmasına rağmen Ukrayna lideri kamuoyundaki yüksek desteğini koruyor.

Eylül başında yapılan bir ankete göre, Ukraynalıların yüzde 59’u Zelenski’ye güveniyor. Günlük sosyal medya mesajları, cephedeki asker ziyaretleri ve yoğun diplomasi trafiği, bu güvenin sürmesinde etkili oluyor.

ABD’den silah talebi

Geçtiğimiz hafta New York’taki BM Genel Kurulu’na katılan Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile de bir araya geldi. Röportajında Washington’dan yeni uzun menzilli silahlar talep ettiklerini belirten Zelenski, Rusya’nın barışı reddetmesi halinde Kremlin’deki yetkililerin “yakındaki sığınağın nerede olduğunu bilmesi gerektiğini” söyledi.

Zelenski’nin bu çıkışına, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski devlet başkanı Dmitri Medvedev tepki gösterdi. Medvedev, sosyal medyada, “Rusya öyle silahlar kullanabilir ki hiçbir sığınak koruma sağlayamaz. Amerikalılar da bunu unutmamalı” ifadelerini kullandı.

Savaşın başladığı 2022’den bu yana Rusya sık sık Ukrayna şehirlerine yüzlerce insansız hava aracı ve füze ile saldırılar düzenliyor. Kiev yönetimi de daha sınırlı ölçekte olmak üzere Rusya’daki askeri hedeflere ve enerji altyapısına uzun menzilli İHA saldırıları gerçekleştiriyor.

