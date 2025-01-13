Kuzey Kore askerleri ağır kayıplar veriyor

Güney Koreli bir milletvekilinin, Seul istihbaratından aldığı bilgilere dayanarak yaptığı açıklamaya göre, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşta yer alan Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 300’ü öldü, 2.700’ü ise yaralandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un, Pyongyang’ın silah ve uydu programlarına Rusya’dan teknik destek karşılığında, 10.000’den fazla asker gönderdiği iddia ediliyor.

Kuzey Koreli askerlere “İntihar Talimatı” verilmiş

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi’nin (NIS) analizine göre, Kuzey Kore’nin elit “Storm Corps” biriminden askerler, esir düşmemek için intihar etmeye zorlanıyor. Milletvekili Lee Seong-kweun, “Ölen askerlerin üzerinde bulunan notlarda, esir düşmeleri durumunda kendilerini öldürmeleri ya da el bombasıyla intihar etmeleri gerektiği yazılıydı” dedi.

Bir olayda, yakalanmak üzere olan bir Kuzey Kore askerinin “General Kim Jong Un” diye bağırarak el bombasını patlatmaya çalıştığı, ancak vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Modern Savaşa Uyum Sağlayamıyorlar

NIS’in analizine göre, Kuzey Kore askerleri modern savaş tekniklerine dair yeterli bilgiye sahip değil ve bu durum yüksek kayıplara yol açıyor. Lee, Kuzey Kore askerlerinin Rusya tarafından “cannon fodder” (savaş malzemesi) olarak kullanıldığını vurguladı.

Esir Düşen Kuzey Koreli Askerler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, iki Kuzey Kore askerinin esir alındığını ve görüntülerinin paylaşıldığını açıkladı. Askerlerden biri, komutanlarının kendisine bunun bir eğitim görevi olduğunu söylediğini ifade ederken, diğer asker Ukrayna’da yaşamak istediğini dile getirdi.

Zelenski, esir askerleri Kuzey Kore’ye iade etmeye hazır olduklarını, ancak bunun karşılığında Rusya’nın elinde bulunan Ukraynalı askerlerin serbest bırakılmasını talep ettiğini belirtti.

Kuzey Kore ve Rusya Arasındaki İş Birliği

Ukrayna, ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin Rusya’nın Ukrayna savaşına destek sağladığını iddia ederken, Moskova ve Pyongyang bu iddiaları resmi olarak kabul etmedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Rusya’nın Kuzey Kore’nin nükleer güç statüsünü tanımaya yakın olduğunu ve bu iş birliğinin genişlediğini öne sürdü.

Savaşta İnsanlık Dramı

Ukrayna’da Kuzey Kore askerlerinin ağır kayıplar verdiği haberleri, savaşın yalnızca Ukrayna ve Rusya’yı değil, diğer ülkeleri de etkileyen küresel bir kriz haline geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kuzey Kore askerlerinin modern savaş koşullarına uyum sağlayamaması ve insanlık dışı koşullar altında savaşa sürüklenmesi, uluslararası camiada endişeyle karşılanıyor.

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