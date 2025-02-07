Türkiye’nin Nabzı CHP 1. Parti

Ank-Ar Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin yayımladığı Türkiye’nin Siyasi Nabzı anketi, siyasi gündeme damgasını vurdu. Ankette, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) %31,4 oy oranıyla birinci sıraya yerleşmesi dikkat çekti. AK Parti ise kararsızlar dağıtıldığında %27,9 ile ikinci sırada kaldı. Bu sonuçlar, hem iktidar hem de muhalefet açısından kritik mesajlar taşıyor.

CHP’nin kararsızlar dağıtılmadan %23,7, dağıtıldığında ise %31,4 oranına ulaşması, parti açısından hem geleneksel tabanın korunduğunu hem de kararsızlardan destek alınabileceğini gösteriyor. Ekonomik kriz ve toplumsal rahatsızlıkların iktidara olan tepkiyi artırdığı bir dönemde, CHP’nin stratejik oylarla yükselişe geçtiği anlaşılıyor.

AK Parti’nin Gerilemesi

Bir dönem %50 sınırına yaklaşan AK Parti’nin bu ankette kararsızlar dağıtıldığında bile %30’un altında kalması, dikkat çeken bir diğer sonuç. İktidar partisinin %27,9 oranına düşmesi, ekonomik koşullar ve siyasi atmosferin partinin aleyhine işlediği algısını yaratıyor. Ancak AK Parti, hâlâ güçlü bir tabanını koruyor.

Kararsızlar Üçüncü Parti Konumunda

Ankete göre %13,6 oranındaki kararsız seçmen, üçüncü büyük grup olarak öne çıkıyor. Oy kullanmayacağını belirten %9’luk kesimle birlikte değerlendirildiğinde, seçmenlerin önemli bir kısmının mevcut partilere mesafeli durduğu görülüyor. Bu durum, muhalefetin kararsız seçmeni ikna etmede yetersiz kaldığını da ortaya koyuyor. Gelecekte bu kesimin hangi tarafa yöneleceği, siyasi dengeleri önemli ölçüde etkileyebilir.

Milliyetçi Blokta Dağınıklık

Anket, milliyetçi seçmenlerin dört farklı parti arasında bölündüğünü gösteriyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), %7,5 oranıyla tabanını büyük ölçüde korusa da, muhalif milliyetçi seçmenler İYİ Parti (%5,6), Zafer Partisi (%6) ve A Parti (%2,1) arasında dağılmış durumda. Bu dağınıklık, milliyetçi tabanın etkisini tam anlamıyla ortaya koyamamasına neden oluyor.

Zafer Partisi’nin Yükselişi

Ankette Zafer Partisi’nin oy oranını 2023 seçimlerindeki %2,6’dan %6’ya yükseltmesi dikkat çekici. Parti, özellikle göçmen karşıtı sert politikaları ve lideri Ümit Özdağ’ın etkisiyle milliyetçi seçmen arasında popülerliğini artırıyor. Ümit Özdağ’ın tutuklu olmasıyla oluşan mağduriyet algısı da partiye olan desteği büyütmüş olabilir. Ancak Zafer Partisi de dâhil olmak üzere hiçbir muhalif milliyetçi parti, şu anki oy oranlarıyla tek başına %7 seçim barajını aşamıyor.

Sonuçlar ve İhtimaller

Ank-Ar’ın Türkiye’nin Siyasi Nabzı anketi, siyaset sahnesindeki dinamiklerin değişim halinde olduğunu gösteriyor. CHP’nin birinci sıraya yerleşmesi, AK Parti’nin gerilemesi ve kararsız seçmenlerin yüksek oranı, siyasetteki belirsizlik ortamını gözler önüne seriyor. Milliyetçi blok içindeki bölünmüşlük ise bu tabanın etkisinin azalmasına yol açıyor.

Unutmamak gerekir ki anketler, kamuoyunun nabzını tutmak ve siyasi eğilimleri anlamak için önemli bir araç olsa da, nihai belirleyici her zaman sandık olur. Anket sonuçları, toplumun belli bir kesitinin o anki görüşlerini yansıtabilir; ancak seçime kadar geçen süreçte pek çok değişken devreye girer. Kampanya sürecindeki gelişmeler, ekonomik durum, adayların performansı, seçmenin son dakika kararları ve hatta seçim günü atmosferi bile sonuçları doğrudan etkileyebilir. Geçmiş seçimlerde de sıkça görüldüğü üzere, anketlerde önde görünen bir adayın sandıkta beklenmedik bir yenilgi alması ya da düşük destek oranlarına sahip bir partinin büyük bir çıkış yakalaması mümkündür. Özellikle kararsız seçmenin tercihleri, seçim sonucunu belirleyen en kritik faktörlerden biri olabilmektedir.

Bununla birlikte, anketlerin nasıl yapıldığı da büyük önem taşır. Kullanılan yöntem, örneklem büyüklüğü, veri toplama süreci ve soruların nasıl sorulduğu gibi faktörler, sonuçların güvenilirliği üzerinde doğrudan etkilidir. Örneğin, yalnızca telefonla yapılan anketler, internet üzerinden gerçekleştirilen araştırmalarla farklı sonuçlar verebilir. Sosyoekonomik ve demografik dağılım dengeli oluşturulmadığında, anketler gerçek tabloyu tam olarak yansıtamayabilir. Ayrıca, seçim sürecinde bazı anketlerin manipülasyon amaçlı kullanıldığı, seçmen psikolojisini yönlendirmek için bilinçli olarak çarpıtıldığı da bilinmektedir. Bu nedenle, özellikle seçim yaklaştıkça ortaya çıkan anketlere temkinli yaklaşmak ve farklı araştırmalar üzerinden daha geniş bir perspektifle değerlendirme yapmak gerekmektedir.

Seçim süreci yalnızca anketlerden ibaret değildir; halkın gerçek kararını sandıkta verdiği unutulmamalıdır. Seçmenlerin seçim günü sandığa gitme oranı, partilerin saha çalışmaları, ittifak stratejileri ve gündemdeki gelişmeler, seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek unsurlardır. Türkiye gibi siyasi dinamikleri hızla değişen ülkelerde, seçim öncesinde görülen tabloların hızla farklılaşabileceği ve seçmen davranışlarının birçok faktöre bağlı olarak değişebileceği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, anketler ne kadar önemli olsa da, siyasi süreçlerin en güvenilir sonucu her zaman seçim sandığında şekillenir ve nihai kararı halkın iradesi belirler.

Seçimlere daha uzun bir süre olmasına rağmen, bu anketin ortaya koyduğu veriler, siyasi partiler için gelecekte atılacak adımlarda önemli ipuçları sunuyor. Özellikle kararsız seçmenlerin yüksek oranı, tüm siyasi partilerin bu kesimi ikna etmek için daha etkili politikalar geliştirmesi gerektiğini gösteriyor. Ancak son sözü her zaman olduğu gibi sandık söyleyecek. Şimdilik, seçmenin önemli bir kısmının siyasete mesafeli olduğu net bir şekilde görülüyor.