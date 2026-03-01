Güney Kore’den Kuzey Kore hakkında dikkat çeken rapor

Güney Kore Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma İstihbarat Teşkilatı, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri iş birliğine ilişkin yeni veriler paylaştı. Ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi Milletvekili Kang Dae-sik’e sunulan raporda, Pyongyang yönetiminin Moskova’ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere on binlerce konteyner askeri malzeme gönderdiği belirtildi. Açıklanan rakamlar, iki ülke arasındaki savunma alanındaki iş birliğinin ulaştığı seviyeyi ortaya koydu.

Güney Kore’den dikkat çeken rapor

Rapora göre Kuzey Kore, Rusya’ya yaklaşık 33 bin konteyner askeri malzeme sevk etti. Gönderilen ekipmanlar arasında 170 mm kundak motorlu topçu bataryaları ile 240 mm çok namlulu roketatar sistemleri de bulunuyor. Toplamda 220 adet topçu sisteminin Moskova’ya ulaştırıldığı ifade edildi. Bunun yanı sıra 122 mm ve 152 mm çapında top mermileri, tanksavar füzeleri, kısa menzilli balistik füzeler ve tanksavar roketlerinin de sevkiyata dahil olduğu değerlendirildi.

“Beklentiler karşılanmadı” tespiti

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise Kuzey Kore’nin Rusya ile yürüttüğü iş birliğinden beklediği ölçüde fayda sağlayamadığına yönelik değerlendirme oldu. Savunma teknolojileri ve ileri sanayi alanındaki iş birliklerinin Pyongyang yönetiminin beklentilerini karşılamadığına dair işaretler bulunduğu kaydedildi.

Stratejik ortaklık ve asker gönderimi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024 yılının Haziran ayında Pyongyang’da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşmanın ardından iki ülke arasındaki askeri koordinasyonun arttığı, Kuzey Kore’nin Ukrayna’ya karşı yürütülen savaşta destek amacıyla Rusya’ya yaklaşık 15 bin asker gönderdiği açıklanmıştı. Ayrıca büyük miktarda silah ve mühimmat sevkiyatı yapıldığı da ortaya çıkmıştı.

Savunma İstihbarat Teşkilatı, geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı açıklamada Kuzey Kore’nin Rusya’ya gönderdiği askeri malzemelerin yaklaşık 28 bin konteyner olduğunu bildirmişti. Bu sevkiyatın içinde 12 milyondan fazla 152 mm’lik top mermisinin bulunduğu belirtilmişti. Son raporla birlikte toplam konteyner sayısının 33 bine ulaştığı ifade edildi.



