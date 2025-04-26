İBB soruşturmasında yeni gelişme: 47 şüpheli gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yürütülen yolsuzluk soruşturmasında hareketli saatler yaşanıyor. Görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkan Ekrem İmamoğlu’na yönelik iddiaları da kapsayan soruşturma kapsamında, 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan operasyonlarda İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve birçok farklı birimden yetkili ismin de aralarında bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alındı. Yakalama kararı bulunan 6 şüpheli için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına Alınan İsimler Açıklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle sıralandı: Zeynep Ayten Gözdem Ongun, Turan Aydoğan, Şafak Başa, Adem Şanlısoy, Elçin Karaoğlu, Mehmet Şahin, Onur Soytürk, Erdinç Çolak, Onur Aldı, Hakan Karaköse, Meral Çakır, Dursun Balcıoğlu, Kadriye Kasapoğlu, Mete Mağden, Cevat Kaya, Rasim Kaya, Melih Geçek, Naim Erol Özgüner, Yakup Öner, Ali Rıza Akyüz, Çağlar Türkmen, Turgut Tuncay Önbilgin, Arif Gürkan Alpay, Murat Yazıcı, Mehmet Çakılcıoğlu, Serap Öbekci, İhsan Yılmaz, Ali Ayçiçek, Fatih Özçelik, Begüm Çelikdelen, Engin Ulusoy, Murat Selvi, Nurten Uğursoy, Ramazan Gülten, Hülya Kırlıkova, Yeşim Özay, Oya Özinan, Mustafa Kemal Özcengiz, Onur Can Tekbaş, Hakan Aplak, Faik Özberk, Gökhan Köseoğlu, Metin Bal ve Nazan Başelli.

Yetkililer, soruşturmanın kapsamının genişletilebileceğini belirtti.