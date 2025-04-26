Trump: Rusya ve Ukrayna anlaşmaya çok yakın

ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da gerçekleştirdikleri temaslarda Ukrayna krizine çözüm arayışlarını sürdürdü.

Trump: İyi bir gün geçirdik

Görüşmelerin ardından Trump, tarafların büyük ölçüde anlaşmaya vardığını belirterek, “İyi bir gün geçirdik” ifadelerini kullandı. Kremlin ise müzakereleri “yapıcı” olarak değerlendirdi.

Zelenski’den şartsız ateşkes çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, halka seslendiği video mesajında, Rusya’nın tam ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesi için uluslararası baskının artırılması gerektiğini vurguladı. BBC’ye yaptığı açıklamada ise, ancak şartsız bir ateşkes sonrasında toprak meselelerinin tartışmaya açılabileceğini belirtti.

Anlaşma şartları tartışmalı

Basına yansıyan bilgilere göre, ABD’nin önerdiği barış planı Rusya’nın işgal ettiği bölgelerdeki kontrolünü tanıma yönünde maddeler içeriyor. Özellikle 2014’te ilhak edilen Kırım konusunda Trump, Rusya’nın hakimiyetini desteklediğini açıkladı. Zelenski ise Kırım’ın statüsüne dair Ukrayna halkının karar vereceğini vurguladı.

Avrupa’dan Farklı Yaklaşım

Reuters’ın haberine göre, Avrupa ve Ukrayna’nın sunduğu karşı tekliflerde işgal altındaki bölgelerin statüsü, ancak bir ateşkes sonrasında ele alınacak. Ayrıca, ABD’nin planında Ukrayna’nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi de öngörülüyor. Bu şartların Kiev yönetimi tarafından kabul edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

