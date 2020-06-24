Latin Amerika ve Karayipler’de Ölü Sayısı 100 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yayınlanan salgın rakamlarına göre Latin Amerika koronavirüs salgınında merkez üs olmaya devam ediyor. Latin Amerika ve Karayipler’de ölü sayısı 100 bini aştı.

Bu ölümlerin yarısından fazlası vaka sayısında ABD’nin ardından dünyada ikinci sırada yer alan Brezilya’da gerçekleşti. Brezilya’da ölü sayısı bugün itibariyle 52 bin 771. Brezilya’dan sonra en çok ölümün yaşandığı Latin Amerika ülkesi ise Meksika. Bu ülkede de ölü sayısı 23 bini aşmış durumda.

Brezilya ve Meksika Amerika kıtasında en az karantina önlemi alan iki ülke olarak dikkat çekiyor. Her iki ülkede ölümlerin diğer ülkelerden fazla olması salgının ciddiye alınmamasına bağlanıyor.

Peru ve Şili de sırasıyla 8.404 ve 4.505 ölümle salgından kötü bir şekilde etkilendi. Bu ülkeleri salgının yeni yeni etkisini göstermeye başladığı diğer ülkelerin de izlemesinden endişe ediliyor.

Kolombiya’da 73 bin 572 yeni tip koronavirüs vakası kayıt altına alınırken 2 bin 404 kişi yaşamını yitirdi. Kıtada salgının ilk vurduğu ülkeler arasında yer alan Ekvador’da ise 51 643 vakadan 4 bin 274’ü hayatını kaybetti.

Diğer bazı Latin Amerika ve Karayipler ülkelerindeki vaka ve ölü sayıları şöyle;

Arjantin: 47,203 – 1,078

Dominik Cumhuriyeti: 27,936 – 675

Panama: 27,314 – 536

Bolivya: 26,389 – 846

Guatemala: 14,540 – 582

Honduras: 13,943 – 405

Haiti: 5,324 – 89

El Salvador: 4,973 – 113

Venezuela: 4,187 – 35

Kosta Rika: 2,368 – 12

Küba: 2,318 – 85

Nikaragua: 2,170 – 74

Paraguay: 1,422 – 13

Uruguay: 885 – 25

Latin Amerika koronavirüs salgınında sürekli olarak ABD ve Avrupa’dan daha fazla günlük vaka rapor ediyor ve uzmanlar bazı ülkelerdeki salgının zirvesinin hala uzakta olduğunu söylüyor.