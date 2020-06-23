Suudi Arabistan Hac Yasağı Kararını Açıkladı

Beklenen karar açıklandı ve Suudi Arabistan hac yasağı kararını resmen duyurdu. Arabistan bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini açıkladı.

Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada koronavirüs salgınında vaka sayısının 9 milyonu aştığı ve yarım milyona yakın insanın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatılarak “Dünya genelinde insanları salgına karşı koruyacak bir aşı veya etkili bir ilaç henüz bulunamadı. Salgın sosyal mesafeyi koruma imkanlarının zor olduğu ortamlarda hızla yayılıyor. Kutsal toprakların misafirlerini korumak amacıyla daha önce umre ziyaretleri askıya alınmış ve bu da halkı Müslüman olan ülkelerce memnuniyetle karşılanmıştı” denildi.

Müslümanların sağlığını korumak amacıyla bu yıl yurt dışından hacı adaylarının kabul edilmeyeceğinin vurgulandığı açıklama şöyle devam etti:

“Covid-19 salgınının yayılmaya devam etmesi, kalabalık ortamlar ve uluslararası ulaşımın daha da riskli olması, küresel vaka sayılarının ciddi şekilde artması nedeniyle Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl hac ibadetini ülkede ikamet edenlerle sınırlı tutacaktır.”

Suudi Arabistan hac yasağı kararının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise şunları söyledi:

“Suudi Arabistan, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla yapılacağını, yurt dışından hacı kabul edilmeyeceğini duyurmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. 2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

Worldometer verilerine göre Suudi Arabistan’da onaylanmış 161 bin 5 koronavirüs vakası bulunuyor. Ülkede yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1307 olarak açıklandı.

Bunun haricinde Bangladeş, Pakistan, Endonezya, Mısır, Irak gibi kalabalık nüfuslu Müslüman ülkelerde vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Tavaf, şeytan taşlama gibi kalabalık ortamlarda yapılan hac ritüelleri konusunda özellikle sağlık uzmanları hac ibadetinin bu yıl yapılmaması yönünde tavsiyelerde bulunuyordu.