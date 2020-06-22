30 Dakikada Sonuç Veren Koronavirüs Tükürük Testi

Japonya çok hızlı sonuç veren koronavirüs tükürük testi için hazır. Test, Nihon Üniversitesi profesörü Masayasu Kuwahara ve ekibi tarafından geliştirildi. Etkili olduğu kanıtlanırsa, Shionogi bu sonbaharda testi ticarileştirmeyi umarak Japonya sağlık bakanlığından onay alacak.

Japonya bu yaz seyahat kısıtlamalarını kolaylaştırdığında, yurt dışından gelen her kişiye PCR testi yapılacağını duyurmuştu. Bu süreç en az 3 saat, özel ekipman ve personel gerektiriyor.

Hükümet, turizmdeki darboğazı aşmak için koronavirüs testini daha büyük hacimlerde yapabilecek daha hızlı bir alternatif arıyor. Hızlı ve kolay bir test, Japonya’nın ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına eşlik ettiği düşünülen ikinci bir enfeksiyon dalgasını daha iyi ele almasına yardımcı olabilir.

Koronavirüs tükürük testi 95 derecede iki dakika ısıtılan, sonuçlara bağlı olarak 20 ila 25 dakika arasında renk değiştiren bir reaktif içine yerleştirilen tükürük numunelerini kullanıyor.

Mevcut testlerden çok daha hızlı olan ve özel ekipman gerektirmeyen tükürük testi, PCR testi gibi genetik materyalin yükseltilmesini gerektirmiyor.

Tükürük Testi Açıklandı, Hisseler Uçtu

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Katsunobu Kato bugün yaptığı açıklamada tükürük testi için “Tıbbi cephelerde etkili olabilirse, aktif olarak kullanacağız” dedi.

Shionogi hisseleri, Tokyo borsasında yüzde 3 oranında yükseldi.

Bu yeni yönteme yönelik araştırmalar, devlet destekli Japonya Tıbbi Araştırma ve Geliştirme Ajansı ve diğer kuruluşlar tarafından finanse edildi. Nihon Üniversitesi ve Tokyo Tıp Üniversitesi Mayıs ayında patent başvurusunda bulundu.

Japonya günde 28.000 PCR testi kapasitesine sahip olmasına rağmen günlük yapılan test sayısı 10 bini nadiren buluyor.

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, ‘Bağışıklık pasaportunuz var mı’ başlıklı bugünkü yazısında koronavirüs testlerinde ‘doğru tanıya götüren ucuz ve güvenilir testlerin sayısının arttığını’ söyledi.

“Haftaya iyi haberlerle başlıyoruz” diyen Müftüoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı: