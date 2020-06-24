Resmen Başlıyor: Maldivler Açık Oteller Listesini Yayınladı
Turizm ülkesi Maldivler 15 Temmuz'dan itibaren uluslararası seyahati başlatacağını resmen duyurdu. Maldivler açık oteller listesini de yayınladı.
Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih ülkesinin 15 Temmuz’dan itibaren turizmi yeniden başlatacağını ve tüm ülkelerden ziyaretçilerin karantinasız kabul edileceğini açıkladı. Maldivler açık oteller listesini de duyurdu.
Turizm Tatil Seyahat’in haberine göre Maldivler’e seyahat etmeden önce Turizm Bakanlığı’na kayıtlı bir turizm işletmesinde teyit edilmiş bir rezervasyon zorunlu tutulurken ıssız adalarda bulunan tatil köyleri, liveaboard gemileri ve oteller 15 Temmuz 2020’den itibaren rezervasyonlara açılacak.
Yerleşimin olduğu adalarda bulunan konukevleri ve oteller ise 1 Ağustos’ta açılacak.
Bununla birlikte, yerleşik adalarda bulunan konuk evleri ve otellerin, özel izinler altında yurtiçi transferleri bekleyen transit yolcuları ağırlamasına izin verilecek. Transit düzenlemeleri, konaklama rezervasyonu yapılan ana tesis aracılığıyla yapılacak.
Belirlenen kurallara göre ülkeyi ziyaret edecek yabancı turistler sadece bir tesiste konaklayabilecek. Turizmin yeniden başlatılmasının ilk aşamasında turistlerin birden fazla tesiste konaklamasına izin verilmeyecek.
Turistler ayırca Maldivler’e girdikten sonra karantinaya alınmayacak, herhangi bir test sonucu da istenmeyecek.
Koronavirüs şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran turistler, ücretini kendileri ödemek şartıyla PCR testi yaptırabilecek. Maldivler hükümeti ayrıca zaman zaman ücretsiz olarak turistlere rastgele testler de yapılabileceğini duyurdu.
Maldivler Açık Oteller Listesi Şöyle;
- 15 Temmuz’dan itibaren
- Constance Halaveli
- Banyan Tree Vabbinfaru
- Angsana Ihuru
- Angsana Velavaru
- Taj Exotica Maldives Resort & Spa
- Grand Park Kodhipparu Maldives
- Waldorf Astoria
- Furaveri Island Resort & Spa
- Fihalhohi Island Resort
- Noku Maldives
- Cocoon Maldives
- You & Me by Cocoon Maldives
- Lily Beach Resort & Spa
- Amilla Fushi Maldives Resort and Residences
- Ağustos ayından itibaren
- Cheval Blanc Randheli
- ROBINSON Club Noonu
- Centara Hotels & Resorts
- Vakkaru Maldives
- Emerald Maldives Resort & Spa
- Centara Grand Island Resort & Spa
- Eylül’den itibaren
- Kandima Maldives
- Hideaway Beach Resort & Spa Maldives
- Gili Lankanfushi Maldives
- Kagi Maldives Spa Island
- Ekim ayından itibaren
- The Westin Maldives Miriandhoo Resort
- ROBINSON Club Maldives
- Outrigger Konotta Maldives
- Rihiveli The Dream
- The St. Regis Maldives
- Kurumba Maldives
- Velassaru Maldives
- Kuramathi Maldives
- Kandolhu Maldives
- Dhigali Maldives
- Faarufushi Maldives
- Seaside Finolhu
- Fushifaru Maldives
- Heritance Aarah
- Adaaran Prestige Vadoo
- Adaaran Prestige water villas
- Adaaran Prestige Ocean Villas
- Adaaran Select Meedhuparu
- Adaaran Select Huduranfushi
- Adaaran Club Rannalhi