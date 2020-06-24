Resmen Başlıyor: Maldivler Açık Oteller Listesini Yayınladı

Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih ülkesinin 15 Temmuz’dan itibaren turizmi yeniden başlatacağını ve tüm ülkelerden ziyaretçilerin karantinasız kabul edileceğini açıkladı. Maldivler açık oteller listesini de duyurdu.

Turizm Tatil Seyahat’in haberine göre Maldivler’e seyahat etmeden önce Turizm Bakanlığı’na kayıtlı bir turizm işletmesinde teyit edilmiş bir rezervasyon zorunlu tutulurken ıssız adalarda bulunan tatil köyleri, liveaboard gemileri ve oteller 15 Temmuz 2020’den itibaren rezervasyonlara açılacak.

Yerleşimin olduğu adalarda bulunan konukevleri ve oteller ise 1 Ağustos’ta açılacak.

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Bununla birlikte, yerleşik adalarda bulunan konuk evleri ve otellerin, özel izinler altında yurtiçi transferleri bekleyen transit yolcuları ağırlamasına izin verilecek. Transit düzenlemeleri, konaklama rezervasyonu yapılan ana tesis aracılığıyla yapılacak.

Belirlenen kurallara göre ülkeyi ziyaret edecek yabancı turistler sadece bir tesiste konaklayabilecek. Turizmin yeniden başlatılmasının ilk aşamasında turistlerin birden fazla tesiste konaklamasına izin verilmeyecek.

Turistler ayırca Maldivler’e girdikten sonra karantinaya alınmayacak, herhangi bir test sonucu da istenmeyecek.

Koronavirüs şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran turistler, ücretini kendileri ödemek şartıyla PCR testi yaptırabilecek. Maldivler hükümeti ayrıca zaman zaman ücretsiz olarak turistlere rastgele testler de yapılabileceğini duyurdu.

Maldivler Açık Oteller Listesi Şöyle;