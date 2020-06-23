Trump Göçmen Yasağını Yıl Sonuna Kadar Uzattı

Trump göçmen yasağı ve kısıtlamalarını bazı çalışma vizelerini de kapsayacak şekilde genişletti. Yasak bu yıl sonuna kadar uzatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye göçmen girişini askıya alan kararnameyi 60 gün geçerli olmak üzere 22 Nisan’da imzalamıştı. Kararname yıl sonuna kadar uzatılırken göçmen olmayan bazı vize türleri de kısıtlamaya dahil edildi.

Koronavirüs nedeniyle ülkede baş gösteren işsizlik sorununu hatırlatan Trump kararname ile yeni istihdam alanlarında Amerikan vatandaşlarına öncelik verilmesinin sağlanacağını vurguladı.

Söz konusu kararname ile ABD’ye 2020 sonuna kadar “göçmen vizesi” sahibi kişiler alınmayacak. Bazı “göçmen olmayan vize” kategorisinde olan ancak sahibine çalışma imkanı tanıyan vizeler de kararname kapsamına alındı.

“Göçmen olmayan vize” kategorisindeki H-1B, H-2B, H-4, L-1 ve bazı J-1 vizeleri de kararname kapsamına alınırken, H-1B vize programında vize için en yüksek maaş sahibi kişilere öncelik verilecek.

Hangi Vize Türleri Etkileniyor?

Trump göçmen yasağı ile gündeme gelen ABD’de H-1B vizesi “vasıflı işçi” grubuna verilirken bu işçilerin eşlerine de H-4 vizesi veriliyor. H-2B vizeleri mevsimlik çalışanlara, L-1 ise kendi işverenleri tarafından yurt dışı pozisyonlarına atanan yöneticilere sağlanıyor. J-1 vizesi ise staj, work and travel, eğitim kampları gibi eğitim programlarına katılan kişilere veriliyor. Trump, ülkeye göçmen vizelerini askıya alan ve 60 gün geçerli olan kararnameyi 22 Nisan’da imzalamıştı. Trump, gerek görülmesi durumunda bu süreyi uzatacağını kaydetmişti.

ABD’de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 122 bin 611’e ulaştı. Ülkede onaylanmış koronavirüs vaka sayısı ise 2 milyon 388 bin 225. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı.

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