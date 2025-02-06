Macron’dan Suriye Lideri Ahmed eş-Şara’yı Paris’e davet etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkenin Esad rejiminden kurtulması dolayısıyla tebriklerini iletti ve Suriye’deki geçiş sürecine tam destek verdiklerini belirtti.

Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Macron’un Suriye’nin yeniden inşası, ekonomik yaptırımların kaldırılması ve güvenliğin sağlanması konularına değindiği aktarıldı. Fransa’nın, Suriye’nin toparlanması ve bölgesel istikrara kavuşması için iş birliğine hazır olduğunu belirten Macron, yeni yönetimin reform adımlarını desteklediğini ifade etti. Ayrıca, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını vurguladı.

Macron, bu çerçevede eş-Şara’yı Paris’e davet etti ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar atılacağını söyledi.

Eş-Şara: “Suriye’nin Geleceği İçin Çalışacağız”

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Macron’a yaptığı görüşme için teşekkür ederken, Fransa’nın Suriye halkına yıllardır sunduğu desteğin önemine vurgu yaptı. Eş-Şara, yeni yönetimin ülke içinde istikrarı sağlamaya ve ekonomik yaptırımların kaldırılması için diplomatik çabalara odaklanacağını belirtti.

Suriye’nin bölgesel güvenlik açısından önemli bir aktör olacağını ifade eden eş-Şara, yeni yönetimin temel hedeflerinden birinin halkın refahını artırmak ve ekonomik iyileşmeyi hızlandırmak olduğunu söyledi.



National Türk öneriyor: En Güzel Fransa Gölleri: Birbirinden Güzel 10 Göl