Dünya

Kenya açıklarında kaybolan 4 balıkçı tam bir ay sonra bulundu

Kenya’da bir ay önce teknelerinin alabora olması sonucu kaybolan 4 balıkçıya ulaşıldı.

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Kenya’da bir ay önce teknelerinin alabora olması sonucu kaybolan 4 balıkçıya ulaşıldı.

Kenya açıklarında teknelerinin alabora olması sonrası kaybolan 4 Kenyalı balıkçı bir ay sonra kurtarıldı.

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1 Kenya Sahil Güvenlik Birimi balıkçılara ulaştı
2 Tekneye tutunarak hayatta kaldılar
3 Kenyalı balıkçılardan haber alınamıyordu

Kenya Sahil Güvenlik Birimi balıkçılara ulaştı

Ülke basınındaki habere göre, yaklaşık bir ay önce Hint Okyanusu’nda 4 balıkçının bulunduğu teknenin alabora olmasının ardından, Kenya Sahil Güvenlik Birimi kurtarma çalışması yürüttü.

Tekneye tutunarak hayatta kaldılar

Balıkçıların, alabora olan teknelerine tutunarak hayatta kaldığı ve bir Çin balıkçı teknesi tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

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Kenyalı balıkçılardan haber alınamıyordu

Kenyalı balıkçıların birkaç hafta içinde ülkelerine döneceği belirtildi. Kilifi kıyılarından kasımın sonunda Hint Okyanusuna açılan balıkçı teknesinden bir daha haber alınamamıştı.

 

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