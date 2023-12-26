Dünya
Kenya açıklarında kaybolan 4 balıkçı tam bir ay sonra bulundu
Kenya’da bir ay önce teknelerinin alabora olması sonucu kaybolan 4 balıkçıya ulaşıldı.
Kenya açıklarında teknelerinin alabora olması sonrası kaybolan 4 Kenyalı balıkçı bir ay sonra kurtarıldı.
Kenya Sahil Güvenlik Birimi balıkçılara ulaştı
Ülke basınındaki habere göre, yaklaşık bir ay önce Hint Okyanusu’nda 4 balıkçının bulunduğu teknenin alabora olmasının ardından, Kenya Sahil Güvenlik Birimi kurtarma çalışması yürüttü.
Tekneye tutunarak hayatta kaldılar
Balıkçıların, alabora olan teknelerine tutunarak hayatta kaldığı ve bir Çin balıkçı teknesi tarafından kurtarıldığı öğrenildi.
Kenyalı balıkçılardan haber alınamıyordu
Kenyalı balıkçıların birkaç hafta içinde ülkelerine döneceği belirtildi. Kilifi kıyılarından kasımın sonunda Hint Okyanusuna açılan balıkçı teknesinden bir daha haber alınamamıştı.