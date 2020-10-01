Resmi Gazete’de Yayınlandı! Elektriğe Zam!

Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe bugünden geçerli olmak üzere yüzde 5.75 zam geldi.

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tarifeler 3 ay uygulanacak.

EPDK, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satış bedeli ise kilovatsaat başına 15.4894 kuruş olarak belirlendi.

Genel aydınlatma için dağıtım şirketlerine ise elektriğin kilovatsaati 29 kuruşa satılacak.

Kurul kararına göre, bu yıl için öngörülen YEKDEM maliyeti megavatsaat başına ortalama 104 lira 4 kuruş oldu.