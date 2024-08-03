Somali’de plaj saldırısı: 32 kişi öldü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da, cuma akşamı geç saatlerde popüler bir plajda meydana gelen patlamada en az 32 sivilin öldüğünü, 63 kişinin de yaralandığını belirten polis, saldırının militan İslamcı grup Eş Şebab tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu , Ekim 2022’de kalabalık bir pazar kavşağının yakınında patlayan iki araç bombalı saldırıdan bu yana Somali’de ülkesindeki en ölümcül saldırı oldu ; en az 100 kişi öldü, 300 kişi yaralandı.

Somali’de yaşanan saldırıda bir asker de öldü

Polis sözcüsü Abdifatah Aden, plaj restoranında hayatını kaybeden sivillerin yanı sıra saldırıda bir askerin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırganlardan biri kendini havaya uçururken diğer üçü güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Aden, saldırganlardan birinin canlı yakalandığını söyledi.

El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütü, 2022’deki arabalı bomba saldırısı da dahil olmak üzere daha önce benzer saldırıları üstlenmişken, henüz olayın sorumluluğunu üstlenmedi.

Cumartesi sabahı, olay yerinden kaçan insanların bıraktığı sandalet ve ayakkabılar plajda dağılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden X.com’da yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Başbakan Hamza Abdi Barre’nin saldırının ardından güvenlik birimleriyle bir araya gelerek kentin güvenliğini artırmaya yönelik planlar hazırladığı belirtildi.

“Hükümet teröristleri ortadan kaldırmaya kararlı. Teröristler sivilleri korkutmak istiyor. Sivillerin aralarında saklanan teröristleri ihbar etmelerine izin verin,” dedi gönderi.

Uzun seneler boyunca yağmura hasret kalan Somali‘de şiddetli yağışlar milyonlarca kişiyi olumsuz etkiledi. Yaşanan sel sebebiyle 96 kişi hayatını kaybetti.

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