Trump’tan Ukrayna’ya Patriot desteği

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri göndereceklerini duyurdu. Gerekçe olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “gündüz dostane konuşup akşam saatlerinde herkesi bombalamasını” gösterdi. Teslim edilecek sistemlerin sayısını belirtmeyen Trump, maliyetin Avrupa Birliği tarafından karşılanacağını söyledi.

NATO zirvesi öncesi açıklama geldi

Trump’ın bu açıklamayı, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Washington’da yapacağı görüşme öncesinde yapması dikkat çekti. Ayrıca ABD’nin Ukrayna özel temsilcisinin yeni temas turuna başlaması ve pazartesi günü “Rusya’ya ilişkin büyük bir açıklama” yapılacağının duyurulması, Washington’daki diplomasi trafiğini hızlandırdı.

Gazetecilere konuşan Trump, “Ukrayna’nın buna gerçekten ihtiyacı var. Sayı net değil ama Patriotları alacaklar” dedi. “Bu onlar için koruma, bizim için de iş anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray geri adım attı, yeni paket yolda

Trump’ın çıkışı, daha önce silah sevkiyatını durduracağı yönünde sinyal veren Beyaz Saray’ın politikasında bir dönüş anlamına geliyor. Yeni plana göre, NATO ülkeleri ABD’den alınan sistemlerin bedelini ödeyecek.

Trump, “Çok sofistike silahlar göndereceğiz ve onlar da yüzde 100’ünü ödeyecek. Bu bizim için kazanç” dedi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Patriot sistemleri için çok katmanlı bir anlaşmaya yakınız” demişti.

Trump: Putin’den hayal kırıklığına uğradım

Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin’e yönelik tepkisini de bir kez daha dile getirdi. “Putin nazik konuşuyor ama akşam herkesi bombalıyor. Bu çok şaşırtıcı” diyen Trump, Rus liderin tavırlarından memnun olmadığını vurguladı.

Göreve ilk geldiğinde Putin’le uzlaşma umudunu koruyan Trump, yaptırım konusunda Avrupa ülkeleri kadar agresif davranmamıştı. Ancak Moskova’nın ateşkese yanaşmaması ve saldırıların sürmesi üzerine, Trump’ın tutumunda sertleşme yaşandı.

Kongre’den “balyoz” yaptırım paketi

Trump’ın mesajları, ABD Senatosu’nda iki partili destekle hazırlanan yeni bir yaptırım tasarısının da gündeme geldiği bir dönemde geldi. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, söz konusu tasarının Başkan Trump’a “Putin’in ekonomisine ve ona destek veren ülkelere karşı 500 yüzdeye varan gümrük vergileri uygulama yetkisi” verdiğini söyledi.

Hedefte Rusya’ya mal alımı yapan ülkeler de var. Graham’a göre, bu ülkeler arasında Çin, Hindistan ve Brezilya da bulunabilir.

Senatör Blumenthal ise dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’nın kullanımına açılması gerektiğini savunarak, “ABD’de bekleyen 5 milyar dolarlık fon da artık Ukrayna’ya aktarılmalı” dedi.