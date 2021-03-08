Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze 20 Kasım 2020’de ara verildi. Aylar süren uzaktan eğitimin ardından kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Öncelikle 15 Şubat’ta köy okulları tam zamanlı ve tüm kademelerde açıldı.

2 Mart’ta yeni dönem başladı

1 Mart’ta yerinde karar dönemine geçildiği açıklandı ve yüz yüze eğitim belirlenene sınıflarda 2 Mart’ta başladı. 1.,2.,3.4.,8. ve 12. sınıflar tüm yurtta yüz yüze eğitime başladı. Düşük ve orta riskli illerde 9.,10. Ve 11 sınıflarda haftanın iki günü yüz yüze eğitime katılmaya başladı.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 12. sınıflar dışında lise öğrencileri yüz yüze eğitime başlamadı. Ancak söz konusu illerde lise öğrencileri yüz yüze eğitime başlamasa da sınavlara gidiyor. Bu sebeple lise öğrencileri ikinci dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Liselerde ikinci dönem sınavları ne zaman yapılacak?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

İstanbul’da kafeler restoranlar kapanır mı?