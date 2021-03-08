İstanbul’da kafeler restoranlar kapanır mı?

1 Mart 2021’de koronavirüs salgınında yeni bir dönem başladı. İllerdeki vaka sayılarına göre risk grupları belirlendi. Düşük (mavi), orta (sarı), yüksek (turuncu) ve çok yüksek (kırmızı) iller belirlendi. İstanbul turuncu renkte yani yüksek riskli iller arasında yer aldı. Ancak son açıklanan rakamlara bakıldığında İstanbul’da vaka sayısı arttı ve çok yüksek riskli iller arasına yerleşti.

Risk haritası 15 günde bir yenilenecek. Bu sebeple hangi illere hangi yasakların geleceği 15 Mart’ta belli olacak.

81 ilde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasakları kaldırıldı ve hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 kısıtlaması uygulanıyor. Düşük ve ota riskli illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları da kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu illerde 65 yaş üstü 10.00-14.00, 20 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

Çok yüksek riskli illerde kafeler restoranlar kapalı

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde yeme içme işletmeleri 07.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebiliyor.

Çok yüksek riskli illerde ise yeme-içme işletmeler müşteri kabul etmiyor. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet veriyor.

Şayet 15 Mart’ta İstanbul çok yüksek riskli iller arasına yerleşirse yeme-içme mekanlarına müşteri alınmayacak. Paket servis ve gel-al hizmeti ise uygulanmaya devam edecek.