Bruno Mars Konser Biletleri Tükeniyor

Bruno Mars Tiflis konseri biletleri hem Gürcistan’da hem de başta Türkiye olmak üzere çevre ülkelerde büyük ilgi görüyor.

Amerikalı şarkıcı Bruno Mars, 1 Ekim 2023tede Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Dinamo Arena stadyumunda sahne alacak.

Starring Georgia kapsamında düzenlenen konser Gürcistan ve çevre ülkelerde büyük heyecan yarattı. Dinamo Arena Stadı’ndaki Bruno Mars Tiflis konserine en az 70 bin kişinin katılması ön görülüyor.

Türk vatandaşlarının pasaport ve vizeye ihtiyaç duymadan yeni kimlik kartlarıyla giriş yapabildiği Gürcistan’da düzenlenen konsere binlerce Türk vatandaşının da katılması bekleniyor.

15 Grammy, 4 Brit Ödülü, dört Guinness Dünya Rekoru sahibi Bruno Mars, Starring Georgia festivalinde Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te sahne alacak.

Bruno Mars Tiflis Konser Biletleri: : Türk Vatandaşları İçin Vizesiz Konser Fırsatı

Pop, R&B, rock ve funkı harmanlayan müziğiyle dünyanın en popüler şarkıcıları arasında yerini alan Bruno Mars’ın bu coğrafyadaki ilk konseri büyük bir heyecanla bekleniyor.

Hem Gürcistan vatandaşları hem de çevre ülkelerdeki hayranları Mars’ın konseri için biletlerini şimdiden alıyor. Onbinlerce biletin satıldığı etkinliğin kısa bir süre sonra “sold out” olacağı tahmin ediliyor.

Bruno Mars Tiflis konseri bilet fiyatları 4 bin ile 17 bin Türk lirası arasında değişiyor.

“Doo-Wops & Hooligans”, “Unorthodox Jukebox” ve “24K Magic” albümleri ile dünya çapında büyük sükse yapan ABD’li yıldızın Gürcistan’da vereceği konser sadece bu ülkede değil, başta Türkiye olmak üzere çevredeki birçok ülkeden ilgi görüyor.

Türkiye, İran, Azerbaycan ve Rusya’dan konsere yoğun katılım olması bekleniyor.

1 Ekim 2023’teki konsere en az 70 bin Bruno Mars hayranı katılacak.

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