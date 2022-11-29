Metallica Konserleri 2023-2024 Avrupa Takvimi Açıklandı
Dünyanın en büyük heavy metal grubu Metallica 2023-2024 konserleri için takvimini açıkladı. Metallica Avrupa Konserleri de listede yer aldı.
Bu arada Metallica, “72 Seasons” albümünden ilk teklisi “Lux Æterna”yı yayınladı. Albümün 2023 yılında raflarda olacağı açıklandı. / Metallica Konserleri 2023-2024 Avrupa Takvimi belli oldu.
Metallica hayranlarını sevindiren 2 büyük haber geldi. ABD’i grup, yakında çıkacak olan 12’nci stüdyo albümünü, albümden yer alan “Lux Æterna” teklisiyle duyurdu. “72 Seasons” albümü, 14 Nisan 2023’te dinleyiciyle buluşacak.
2016’da yayınlanan “Hardwired… To Self-Destruct”tan altı yıl sonra gelen yeni albümü 12 şarkıdan oluşuyor ve 77 dakika.
Grubun 2023 yılında geniş çaplı bir turneye çıkacağı da duyuruldu. Turne ABD ve Meksika hariç Batı Avrupa ülkelerinden oluşuyor. Listede Türkiye yer almıyor. Metallica Dünya Turnesi kapsamında Avrupa’da şu ülkelerde konser verecek: Hollanda, Fransa, Almanya, İngiltere, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Polonya, İspanya.
Metallica 2023 Konserleri Şöyle (Avrupa)
- 27 Nisan 2023 – Johan Cruijff Arena – Amsterdam, Hollanda
- 29 Nisan 2023 – Johan Cruijff Arena – Amsterdam, Hollanda
- 17 Mayıs 2023 – Stade de France – Paris, Fransa
- 19 Mayıs 2023 – Stade de France – Paris, Fransa
- 26 Mayıs 2023 – Volksparkstadion – Hamburg, Almanya
- 28 Mayıs 2023 – Volksparkstadion – Hamburg, Almanya
- 08 Haziran 2023 – Donington Park – Castle Donington, İngiltere
- 10 Haziran 2023 – Donington Park – Castle Donington, İngiltere
- 16 Haziran 2023 – Ullevi Stadyumu – Göteborg, İsveç
- 18 Haziran 2023 – Ullevi Stadyumu – Göteborg, İsveç
- 24 Mayıs 2024 – Olimpiyat Stadı – Münih, Almanya
- 26 Mayıs 2024 – Olimpiyat Stadı – Münih, Almanya
- 07 Haziran 2024 – Olimpiyat Stadı – Helsinki, Finlandiya
- 09 Haziran 2024 – Olimpiyat Stadı – Helsinki, Finlandiya
- 14 Haziran 2024 – Parken Stadı – Kopenhag, Danimarka
- 16 Haziran 2024 – Parken Stadı – Kopenhag, Danimarka
- 05 Temmuz 2024 – PGE Narodowy – Varşova, Polonya
- 07 Temmuz 2024 – PGE Narodowy – Varşova, Polonya
- 12 Temmuz 2024 – Estadio Cívitas Metropolitano (Eski Vicente Calderon Stadı) – Madrid, İspanya
- 14 Temmuz 2024 – Estadio Cívitas Metropolitano (Eski Vicente Calderon Stadı) – Madrid, İspanya
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