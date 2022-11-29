Metallica Konserleri 2023-2024 Avrupa Takvimi Açıklandı

Bu arada Metallica, “72 Seasons” albümünden ilk teklisi “Lux Æterna”yı yayınladı. Albümün 2023 yılında raflarda olacağı açıklandı. / Metallica Konserleri 2023-2024 Avrupa Takvimi belli oldu.

Metallica hayranlarını sevindiren 2 büyük haber geldi. ABD’i grup, yakında çıkacak olan 12’nci stüdyo albümünü, albümden yer alan “Lux Æterna” teklisiyle duyurdu. “72 Seasons” albümü, 14 Nisan 2023’te dinleyiciyle buluşacak.

2016’da yayınlanan “Hardwired… To Self-Destruct”tan altı yıl sonra gelen yeni albümü 12 şarkıdan oluşuyor ve 77 dakika.

Grubun 2023 yılında geniş çaplı bir turneye çıkacağı da duyuruldu. Turne ABD ve Meksika hariç Batı Avrupa ülkelerinden oluşuyor. Listede Türkiye yer almıyor. Metallica Dünya Turnesi kapsamında Avrupa’da şu ülkelerde konser verecek: Hollanda, Fransa, Almanya, İngiltere, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Polonya, İspanya.

Metallica 2023 Konserleri Şöyle (Avrupa)

27 Nisan 2023 – Johan Cruijff Arena – Amsterdam, Hollanda

29 Nisan 2023 – Johan Cruijff Arena – Amsterdam, Hollanda

17 Mayıs 2023 – Stade de France – Paris, Fransa

19 Mayıs 2023 – Stade de France – Paris, Fransa

26 Mayıs 2023 – Volksparkstadion – Hamburg, Almanya

28 Mayıs 2023 – Volksparkstadion – Hamburg, Almanya

08 Haziran 2023 – Donington Park – Castle Donington, İngiltere

Metallica Konser Turları İçin Tıklayın 10 Haziran 2023 – Donington Park – Castle Donington, İngiltere

16 Haziran 2023 – Ullevi Stadyumu – Göteborg, İsveç

18 Haziran 2023 – Ullevi Stadyumu – Göteborg, İsveç

24 Mayıs 2024 – Olimpiyat Stadı – Münih, Almanya

26 Mayıs 2024 – Olimpiyat Stadı – Münih, Almanya

07 Haziran 2024 – Olimpiyat Stadı – Helsinki, Finlandiya

09 Haziran 2024 – Olimpiyat Stadı – Helsinki, Finlandiya

14 Haziran 2024 – Parken Stadı – Kopenhag, Danimarka

16 Haziran 2024 – Parken Stadı – Kopenhag, Danimarka

05 Temmuz 2024 – PGE Narodowy – Varşova, Polonya

07 Temmuz 2024 – PGE Narodowy – Varşova, Polonya

12 Temmuz 2024 – Estadio Cívitas Metropolitano (Eski Vicente Calderon Stadı) – Madrid, İspanya

14 Temmuz 2024 – Estadio Cívitas Metropolitano (Eski Vicente Calderon Stadı) – Madrid, İspanya

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