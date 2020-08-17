Striptiz Kulübünde 550 Kişiye Koronavirüs Bulaştı

Kanada’nın Toronto kentinde sağlık görevlilerin uyarılarına rağmen açılan eğlence merkezlerinde korkulan oldu. Açılan mekanlardan olan bir striptiz kulübünde 500’den fazla kişiye koronavirüs bulaştığı belirlendi.

Şehrin en ünlü mekanlarından biri olan Brass Rail Tavern’de yaklaşık 550 kişiye koronavirüs bulaştığı ortaya çıktı. Ağustos ayının başında yeniden açılan mekandaki virüs vakalarının kulüp çalışanından yayıldığı tahmin edilirken sağlık yetkilileri, gece kulübüne iletişim bilgilerini bırakan müşterileri uyarsalar da, müşterilerin kaç tanesinin gerçek kimlik bilgilerini verdiği ise belli değil.

Profesör Andrew Morris, muhtemelen yarısının sahte bilgi verdiği yaklaşık 550 kişiyi tespit etmenin zorluğuna vurgu yaparak “İnsanlar evlerine gidip Brass Rail’de olduklarını söylediklerinde üzülüyorum. Eşleri için üzgünüm, cidden. Bu durumda olmak istemezdim” dedi.

Yapılan incelemelerde Brass Rail Tavern’in sağlık önlemlerine ve protokollere uymadığı da tespit edildi. Müşterilerin de sosyal mesafeye ve maske takma kuralına uymadığı bildirildi.

Olay sosyal medyada da büyük yankı buldu. Doktor Jennifer Kwan, Twitter paylaşımında “Okullar güvenli bir şekilde açılmadan önce striptiz kulüpleri neden açılıyor? Bunlar doğru öncelikler mi?” ifadelerini kullandı.

Şehir yönetimi, kulübün tıbbi önlemler konusunda işbirliği yaptığını ve konuyla ilgili talimatları yerine getirdiğini açıkladı.

Brass Rail ise konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken, kulübün kapısında “Çalışanlarımızla mümkün olan en yüksek hijyen standartlarını korurken faaliyetlerimize devam ediyoruz. Misafirlerimize alıştıkları misafirperverliği ve müşteri hizmetlerini sunarken bu bizim önceliğimiz” ifadelerinin yazılı olduğu bir not asıldığı görüldü.