Bayern Münih’ten şampiyona ders

Bayern Münih dört dörtlük

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçında son şampiyon Paris Saint Germain, Bayern Münih’i ağırladı. Karşılaşmanın 4. dakikasında Michael Olise’nin kaleci Lucas Chevalier’den dönen vuruşunu Luis Diaz düzeltip ağlara gönderdi. 32’de fark ikiye yükseldi. Savunmada Marquinhos’tan kaptığı topla ilerleyen Luis Diaz sert bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Ancak Kolombiyalı forvet, 45+3’te Achraf Hakimi’ye sakatlanıp oyundan çıkmasına neden olan müdahalesi nedeniyle VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü. 74’te Joao Neves, PSG adına farkı bire indirdi. Bu sonuçla Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’nde 4’te 4 yaparken ilk 3 maçını kazanan Paris Saint Germain yenilgiyle tanışmış oldu.

1-2

PARİS SAİNT GERMAİN-BAYERN MÜNİH

STAT: Parc des Princes

HAKEMLER: Maurizio Mariani, Stefano Alassio, Alberto Tegoni, Marco Di Bello (VAR) (İtalya)

GOLLER: Joao Neves (Dk. 74) / Luis Diaz (Dk. 4 ve 32)

SARI KARTLAR: Nuno Mendes / Tom Bischof, Manuel Neuer, Stanisic

KIRMIZI KART: Luis Diaz (Dk. 45+3)

PARİS SAİNT GERMAİN: Chevalier – Hakimi (Dk. 45+3 Mayulu), Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire Emery, Vitinha, Fabian Ruiz (Dk. 66 Joao Neves) – Barcola (Dk. 66 Gonçalo Ramos), Dembele (Dk. 25 Kang in Lee), Kvaratskhelia

BAYERN MÜNİH: Neuer – Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Olise (Dk. 81 Kim Min Jae), Gnabry (Dk. 46 Tom Bischof), Luis Diaz – Kane (Dk. 88 Goretzka)